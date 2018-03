PDFs: Mumientäfelchen, frühe Eisenzeit,Unterwasserarchäologie, Purpur, der Thera-Ausbruch und historische Tsunamis im Mittelmeer

Ein weiterer Beitrag aus dem Buch, Thema ist die Gewinnung und Bedeutung von Purpur in der antiken Mittelmeerwelt. | Carmen Afaro Giner, María Julia MartinezIn diesem PDF vom 4. Mitteldeutschen Archäologentag (2011) geht es um die möglichen Zusammenhänge zwischen dem katastrophalen Ausbruch der Vulkaninsel Thera (Santorin) und dem Untergang der minoischen Kultur | Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-AnhaltAuch in diesem PDF geht es um die Katastrophe von Santorin bzw. Thera; ein paar Jahre älter, aber ausführlicher. | Volker J. DietrichFür mich besonders interessant in diesem Dokument sind die naturwissenschaftlichen Belege für in den Schriftquellen erwähnte Tsunamis in der antiken Mittelmeerwelt. | P. Schielein u.a, | Uni Bamberg