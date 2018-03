Krimskrams am Freitag: Hässliche Windparks, kritische Rezensionen und Herr G. vom Campus Galli

Bert M. Geurten - von Beruf "Initiator" - bekam wieder einmal die Gelegenheit auf Youtube über den Campus Galli zu schwadronieren und "entschleunigende" Wohlfühlstimmung zu verbreiten:

Man möchte sich hier am liebsten übergeben. Doch warum mit dem Blick in die Ferne schweifen; auch die einst so schöne Landschaft im Umfeld des hier kürzlich besprochenen Archäologischen Parks Carnuntum wurde bis zum Erbrechen mit rotierenden Stahlungetümen vollgepflastert.Zu derlei Verschandelungen von Jahrtausende alten Kulturlandschaften - oft in Sichtweite von bedeutenden denkmalgeschützten Bauwerken - scheinen sich die involvierten Archäologen bzw. Denkmalschützer nur sehr ungern zu äußern. Bei öffentlichen Wortspenden beschränkt man sich auf die von solchen Bauvorhaben beeinträchtigten Hinterlassenschaften unter der Erde. Manch einer kann nicht einmal seine Freude darüber verhehlen, hier von den Energiekonzernen einige "Notgrabungen" finanziert zu bekommen.So retten wir also brav die Überreste von Toten, während zeitgleich unser ländlicher Lebensraum in eine Industrielandschaft verwandelt wird.---Schlechte Zeiten für schludrige und nicht kritikfähige Onlinehändler:So kommt also der hier vor einigen Monaten angesprochene Fall zu einem befriedigenden Abschluss. Befriedigend zumindest aus Sicht des Kunden/Rezensenten.---