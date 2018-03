Videos: Ausgrabungen in Kalapodi und die Flügel der Flügellanze

2. Staffel

Zwischenzeitlich wurde mit der Veröffentlichung eine weiteren, etwas kürzeren Reihe begonnen, in der die interessanten Ergebnisse der Grabungen erörtert werden: Klick mich

Welchen Zweck die beiden Flügel einer Flügellanze tatsächlich erfüllen, ist alles andere als völlig klar. Für gewöhnlich wird angenomment, dass sie ein zu tiefes Eindringen der Lanze in den Gegner verhindern sollen, da anderenfalls das rasche Herausziehen im hektischen Kampfgetümmel Schwierigkeiten bereiten könnte.

Das Problem an dieser These ist, dass die Flügel dafür deutlich zu weit hinten angesetzt sind. Soll heißen, die oft sehr lange Klinge steckt, bevor sie vor einem weiteren Eindringen gestoppt wird, bereits sehr tief im Gegner. In nachfolgendem Video eines Archäologen und Fachmanns für Blankwaffen geht man auf diese Problematik ausführlich ein (ich kann den betreffenden Youtube-Kanal übrigens nur empfehlen).