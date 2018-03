Hörbares: Lutheraner im Fondaco dei Tedeschi, Mittelalterdarstellung, Odoaker und antike Graffiti

: Über die Geschichte der deutschen Kaufleute in Venedig - und ihrer Hinwendung zum Protestantismus in der Abgeschiedenheit des berühmten- geht es in diesem Audiocast. | Spieldauer 10 Minuten | DR |

Abenteuer Mittelalter: Ein Podcast über "verrückte Sonderlinge und Mittelalterfreaks".

Ein weiteres Zitat aus der Sendung: "Wenn man sich den Stand anschaut (Anm.: auf einem saarländischen Mittelaltermarkt), das ist schön gestaltet. Ob das jetzt authentisch ist oder nicht, sei einfach mal dahingestellt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht behaupten, ich habe nicht im 13. Jahrhundert gelebt."

Man muss demnach im 13. Jahrhundert gelebten haben, um "historisch richtig" von "historisch falsch" unterscheiden zu können? Diese Aussage ist schon irgendwie peinlich. Selbst der Veranstalter eines Mittelaltermarktes sollte sich nicht zu derlei Nonsens versteigen.

Den endgültigen Untergang der Antike bzw. des Weströmischen Reichs - für den in besonderem Maße der germanische Heerführer Odoaker und sein ostgotischer Widersacher Theoderich stehen - behandelt man in diesem Geschichtspodcast. | Spieldauer 15 Minuten | ARD / NDR |: Nach (zu) langer Pause gibt sich der Buddler endlich wieder einmal die Ehre. In der 22. Ausgabe seines Archäologiepodcasts geht es diesmal um die Kritzeleien an den Hauswänden der antiken Ruinenstadt Pompeji. | Spieldauer 43 Minuten | Angegraben |