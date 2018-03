Krimskrams am Freitag: Aus Braun mach Grün, aus Grün mach Rot

Da sich diein der Waschmaschine lustigerweise von einem Hellbraun in ein Grün verwandelte - siehe meinen- entschloss ich mich dazu alles neu einzufärben.

Nach dem Motto "viel hilft viel", wurde von mir dafür vermutlich das Dreifache der üblichen Menge an Krapp verwendet. Ich wollte so sicherstellen, dass das Grün gänzlich verschwindet und sich die Farbe wieder in ein Braun verwandelt (Grün + Rot = Braun ... eigentlich). Dass es dann allerdings sogar ein schönes Dunkelrot wurde, ist mir freilich auch nicht unwillkommen.