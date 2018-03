Krimskrams am Freitag: Heribert Illig und ein teurer Bogen

Was mich schon ein wenig erstaunt, sind die, die für authentische Rekonstruktionen simpler frühmittelalterlicher Bögen - wie etwa jenen aus dem alamannischen Gräberfeld von Oberflacht () - verlangt werden. Bisher ergab meine Google-Suche eine Spanne zwischen 600 und 800 Euro.An sich vertrete ich durchaus die Meinung, dassHandwerk auch gut bezahlt werden soll, aber um das hier verlangte Geld kann ich mir bereits eine^^

Entweder bin ich bisher einfach nur nicht auf den richtigen Anbieter gestoßen oder aber solche Preise sind in der Branche tatsächlich üblich.

Dabei verlange ich gar nicht, dass der Bogen mit originalgetreuen Werkzeugen hergestellt wird. Von mir aus darf gerne eine Bandsäge benutzt werden, sofern dies keine Auswirkung auf das Endergebnis hat. Die verwendeten Materialien sollten freilich trotzdem stimmen. Wenn schon keine Eibe, dann zumindest die (günstigere?) Ulme.

Heribert Illig

Eigentlich waren rund 350-400 Euro für den Kauf des Bogens eingeplant (mindestens 10 Pfeile und ein Köcher wollen schließlich auch noch bezahlt werden). Wie es nun aussieht, scheine ich mich hierbei ein wenig verschätzt zu haben. Aber vielleicht finde ich ja noch ein halbwegs vernünftiges Angebot?