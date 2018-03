Der Campus Galli ist kein wissenschaftliches, sondern ein touristisches Projekt!

Markus vonwies in einem anschaulichenauf weitere Negativ-Beispiele hin. Besonders abschreckend ist hierbei die an einen Märchenpark erinnernde Beschilderung der Drechslerwerkstatt (siehe obiges Foto). Hält man den Durchschnittsbesucher des "Badischen Geniewinkels" etwa für zu doof, das Offensichtliche auch ohne eine überdimensionierte Hinweistafel zu erkennen? Oder spiegelt dieses Beispiel einfach nur wieder einmal die Gedankenlosigkeit der Verantwortlichen wieder?

Seriösere Besichtigungsbetriebe bzw. Freilichtmuseen - wie etwa der- verzichten bewusst auf das Anbringen von Schildern an rekonstruierten Gebäuden; besonders dann, wenn - wie in diesem Fall - leicht der falsche Eindruck entstehen könnte, es handle sich um einen historisch belegten Bestandteil der Rekonstruktion.

Derlei qualitätssichernde Maßnahmen scheinen den Verantwortlichen des Campus Galli jedoch fremd zu sein. Abzulesen ist dies auch an dem Umstand, dass auf der Baustelle Personen aus der Mittelaltermarkt-Szene(!) arbeiten, deren selbst mitgebrachte Kleidung und Ausrüstung gewiss nicht in karolingischer Zeit zu verorten ist ().

Offensichtlich agiert man aber nicht nur auf der Baustelle nach dem Motto: Was der Besucher nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Vielmehr wurde diese geschichtsdidaktische Schludrigkeit jüngst sogar nach Aachen exportiert. Dort fand zum 600-jährigen Jubiläum der gotischen(!) Chorhalle des Doms eine Vorführung alten Bauhandwerks statt. Herrn Geurtens Beziehungen sei Dank, durfte sich daran auch eine kleine Abordnung des im Frühmittelalter(!) angesiedelten Campus Galli beteiligen. Kompetenten Augenzeugen zufolge war diese Darbietung jedoch wenig beeindruckend. So soll etwa eine anwesende Spinnerin beinahe ungeschickt mit ihrer Spindel herumhantiert haben. Pikanterweise handelt es sich ausgerechnet bei dieser Frau um eine Arbeitsanleiterin, die üblicherweise das Personal des Campus Galli "schult" und beaufsichtigt...

Auch die zur Aachener Veranstaltung mitgebrachten Handwerkserzeugnisse der Karolingischen Klosterstadt überzeugen qualitativ kaum: Z.B. wurden die Einzelteile einer Bank an mindestens einer Stelle mit einem Element verbunden, das weniger wie ein für den frühmittelalterlichen Möbelbau typischer Holznagel aussieht, sondern sehr einem Nagel aus Eisen "ähnelt"...

unter 100 Euro, so dass sich wohl niemand genötigt sehen muss, zur Tunika moderne Turnschuhe anzuziehen. Oder erlaubt es das pompöse Gehalt des Geurten an die Seite gestellten Geschäftsführers nicht, dass Budgetmittel in die Ausstattung des Fußvolks investiert werden? Und welches der von Herrn Geurten so gerne als Rechtfertigung genannten Gesetze verhindert es, dass die kostümierten Angestellten des Campus Galli bei auswärtigen PR-Terminen ein für die Karolingerzeit übliches Schuhwerk tragen? Taugliche Wendeschuhe bekommt man bereits für, so dass sich wohl niemand genötigt sehen muss, zur Tunika moderne Turnschuhe anzuziehen. Oder erlaubt es das pompöse Gehalt des Geurten an die Seite gestellten Geschäftsführers nicht, dass Budgetmittel in die Ausstattung des Fußvolks investiert werden?

All diese Beispiele an Schludrigkeit haben wohl herzlich wenig mit jener Behauptung zu tun, der zufolge die Klosterstadt kein wissenschaftliches Projekt sei. Nein, hier geht es schlicht und ergreifend um das Ignorieren der für Living History längst erarbeiteter Konventionen und Mindeststandards.

Der Steuerzahler wird sich im Angesicht der Faktenlage mit dem unschönen Gedanken anzufreunden haben, hier nicht - wie ursprünglich suggeriert wurde - in eine Art Bildungseinrichtung (zwangs-)investiert zu haben, sondern vielmehr in einen touristischen Bespaßungsbetrieb, dessen Personal in Fragen der lebendigen Geschichtsdarstellung jegliche Sensibilität abgeht.