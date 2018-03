Hörbares: Farben im Mittelalter, Mönche aus St. Gallen auf Reisen und ein vergessener Tempel in Ostia

Das Mittelalter in Multicolor: Eine interessante Audiodokumentation über Farben und Kleidungscodes im europäischen Mittelalter. | Spieldauer 28 Minuten | SWR /ARD | Stream & Info, Direkter Download Eine interessante Audiodokumentation über Farben und Kleidungscodes im europäischen Mittelalter. | Spieldauer 28 Minuten | SWR /ARD |

Ein Audiobeitrag, in dem es um die nicht ungefährlichen Romreisen von Mönchen aus St. Gallen geht. Kamen die Mönche wohlbehalten zurück - im Mittelalter keine Selbstverständlichkeit - war es ihnen untersagt, ihren Mitbrüdern von der Reise zu berichten. Trotzdem ist das eine oder andere Detail überliefert. | Spieldauer 6 Minuten | DR |Um eine noch immer etwas rätselhafte jüdische Synagoge, die im bedeutenden römischen Hafen Ostia in den 1960ern entdeckt wurde, geht es in diesem Audiobeitrag. | Spieldauer 6 Minuten | DR |