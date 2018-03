Krimskrams am Freitag: Bernard Cornwells "The Last Kingdom" wird von der BBC verfilmt

Die Welt der Kinder in der Antike. In zwei bis drei Wochen werde ich es hier besprechen. Zuvor muss ich noch den Junkelmann und sein "Militärbrot" fertig lesen... Vorgestern wurde mir ein interessantes Buch geliefert, das zwar schon lange auf meinem Wunschzettel stand, aber irgendwie immer übersehen wurde. Der Titel:In zwei bis drei Wochen werde ich es hier besprechen. Zuvor muss ich noch den Junkelmann und seinfertig lesen...

Der von einigen Medien geäußerte Vergleich mit HBOshinkt allerdings gewaltig. Bernard Cornwells erfolgreiche Uhtred-Reihe - genauer gesagt geht es hier um den- stellt schließlich kein Produkt purer Fantasie dar. Vielmehr wurde die Handlung geschickt in den historische Rahmen der Wikinger-Raubzüge des späten 9. Jahrhunderts eingebettet.Die BBC könnte freilich den Hintergedanken haben, als Trittbrettfahrer am Erfolg vonmitzunaschen. Der durchschnittliche TV-Zuseher - so vielleicht die Einschätzung - ist ohnehin nicht in der Lage zwischen Fantasie-Mittelalter und historischen Tatsachen zu unterscheiden. Hauptsache ein paar kräftige Typen in Rüstungen und mit langen Haaren hauen sich gegenseitig auf die Mütze; das bringt Testosteron und Östrogen gleichermaßen zum Dampfen.Ich hoffe trotzdem sehr, dass sich solche Überlegungen nicht auf die Ausstattung der neuen Serie auswirken werden. Wikinger mit Plattenpanzern würde ich mir ehrlich gesagt nicht antun wollen. Besonders abschreckend ist diesbezüglich die Kostümausstattung der TV-Serie "Vikings". Man weiß hier wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll. Die haarsträubenden Ausführungen der verantwortlichen Kostümdesignerin - die entweder selbst nicht ganz bei Sinnen ist oder einfach nur das Fernsehpublikum für komplett merkbefreit hält - sind geradezu eineswürdig. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang auch jene Kommentare, die Fans der Serie im Netz abgeben. Da ist beispielsweise allen Ernstes von "besonders authentischer Kleidung der Schauspieler" die Rede - was sofort den Schluss nahe legt, dass der Urheber dieser profunden Analyse bisher noch nicht einmal ein "Was-ist-was"-Buch oder P.M.-Heft über die Wikinger gelesen hat ^^Man sieht hieran jedoch gut, wie leicht einschlägige TV-Formate ein stark verzerrtes Geschichtsbild in den Köpfen der Menschen erzeugen können, sofern sie sich mit dem Begriff "historisch" schmücken und auf einem vermeintlich seriösen Fernsehkanal (History Channel) gesendet werden.Schlussendlich kann man nur hoffen, dass die Uhtred-Verfilmung nicht in ähnlicher Weise von ein paar ignoranten Film-Fuzzis verhunzt wird. Die bisherigen Erfahrungen dämpfen freilich meine Zuversicht.Cornwell selbst will sich laut einem Kommentar auf seiner Website übrigens nicht in die Produktion einmischen. Dieser Umstand lässt bereits bei einigen seiner Fans die Befürchtung aufkommen, dass Drehbuchschreiber und Regisseur die ursprüngliche Roman-Handlung stark nach eigenem Gutdünken verbiegen könnten - Stichwort "Quoten-Amazonen" usw.Doch genug orakelt. Vorerst heißt es einmal Abwarten und Met trinken ;)---