Hörbares: Geheimnisvolles Ägypten und eine Geschichte über Sprache und Schrift

Der Einfluss des Antiken Ägyptens: Das alte Ägypten übt selbst heute noch auf viele Menschen eine sehr große Anziehungskraft aus. So verwundert es wenig, dass manch schräge These zu diesem Thema eine relativ große Popularität erlangen konnte. Doch was ist wahr, und was nicht? In dieser Podcastreihe versucht man ein wenig Fakten von Fiktion zu trennen.

Teil 1: Die Mär von der Quelle allen Geheimwissens | Spieldauer 10 Minuten | DR | Stream & Info, Direkter Download

Teil 2: Die hermetische Weltformel und der Schleier von Isis | Spieldauer 10 Minuten | DR | Stream & Info, Direkter Download | Spieldauer 10 Minuten | DR || Spieldauer 10 Minuten | DR |

Teil 3: Echnaton und die Erfindung des Monotheismus | Spieldauer 10 Minuten | DR | Stream & Info, Direkter Download | Spieldauer 10 Minuten | DR |

Teil 4: Echnaton und die neue Religion des Lichts | Spieldauer 10 Minuten | DR | Stream & Info, Direkter Download | Spieldauer 10 Minuten | DR |

---

Ein Gespräch mit Dr. Harald Haarmann | Spieldauer 12 Minuten | BR |Ein weiterer Podcast über die Entstehung der Schrift. | Spieldauer 12 Minuten | BR |