Video: Doku über den Geschichtspark Bärnau-Tachov - Der bessere Campus Galli?

Beim Bayerische Rundfunk entdeckte ich kürzlich eine dreiviertelstündige Dokumentation über den Mittelalter-Geschichtspark Bärnau-Tachov:Natürlich kommt man hier kaum drumherum, Parallelen zumzu ziehen. Und bei diesem Vergleich schneidet das Projekt in Meßkirch weniger gut ab. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die größtenteils freiwilligen Mitarbeiter des Geschichtsparks Bärnau im Vergleich zu den Festangestellten des Campus Galli geradezu vor Kompetenz überquellen, wie diese Doku zeigt.Interessant ist auch die Aussage, wonach die Initiatoren sich selbst finanziell einbringen mussten, um Fördergelder zu erhalten. Das ursprüngliche Konzept war hingegen an einer Bürgerbefragung gescheitert.Das hört sich durchaus interessant an. Für die lückenlose Richtigkeit dieser journalistischen Darstellung möchte ich allerdings keine Garantie übernehmen. Der Campus Galli lehrt uns schließlich, dass diesbezüglich größte Vorsicht geboten ist. Trotzdem ist auch in Bärnau sicher nicht alles Gold was glänzt. So wurde vor ein paar Jahren einen sehr schönesins Netz gestellt, welches aufgrund des Schnitts und der gewählten Perspektive leider verschweigt, dass sich der Park nicht, wie suggeriert wird, inmitten unberührter Natur befindet, sondern an ein relativ dicht bebautes Gebiet grenzt. Als ich einige Zeit später dahinter kam, war ich zugegebenermaßen schon ein wenig ernüchtert und desillusioniert. Es ist für so eine Anlage eigentlich nicht optimal, wenn sie in unmittelbarer Nähe bzw. Sichtweite einer modernen Siedlung liegt (da hätte der Campus Galli bessere Voraussetzungen, nur, dass man dort nichts draus macht). Allerdings bin ich diesbezüglich zugegebenermaßen schon sehr pingelig, sodass sich meine eigenen Living-History-Aktivitäten auch vorzugsweise auf "Gewanderungen" in möglichst naturbelassenen Wäldern konzentrieren, wo nichts Modernes das Auge trübt - bis man zum Himmel schaut und den Kondensstreifen eines Flugzeuges erblickt ;)Ach ja, man beachte die Erörterung der Bauweise in Bärnau (ca 22. Minute und 38.). Vielleicht sollten sich das auch die Damen und Herren in Meßkirch einmal vor Ort ansehen, bevor siefür ihre rekonstruierten Gebäude verwenden...