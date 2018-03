Der Utrechter Psalter als Bildquelle frühmittelalterlicher Alltagskultur - Teil 3: Schilde

Allerdings wird auch vereinzelt die Meinung geäußert, dass diese Art Schildbuckel in Wirklichkeit auf flachen Schilden montiert wurde, um beim Aufprall einer Waffe deren Energie durch ein Zurückfedern besser absorbieren zu können (Grafik). Gewölbte Schilde, wie sie die nachfolgenden Bilder des Utrechter Psalters zeigen, seien hingegen pure Fantasie.

Mir persönlich will der Sinn hinter dieser These jedoch nicht ganz einleuchten. Schließlich federt der Schild - oder besser gesagt der Schildarm - bei hartem Kontakt mit einer Waffe ohnehin zurück; kein Krieger bestand aus unnachgiebigem Stahlbeton. Daher scheint beim Schildbuckel ein "Federweg" von wenigen Millimetern auch zu gering zu sein, um damit tatsächlich einen nennenswerten "Dämpgungseffekt" erzielen zu können.Schildbuckel mit geneigtem Rand wurden wohl vereinzelt auf flachen Schilden montiert - aber waren sie wirklich speziell dafür gemacht oder handelte es sich nur um wiederverwertete Stücke?Und zu guter Letzt müsste unbedingt nachvollziehbar erklärt werden, aus welchen Gründen Schilde von frühmittelalterlichen Künstlern angeblich falsch (=konvex) dargestellt wurden. Um ein antikisierendes Element, wie ich es hiermehrfach angesprochen habe, wird es sich kaum handeln. Zwar waren in der Antike gewölbte/konvexe Holzschilde nicht unüblich - siehe etwa einen Fund aus Dura Europos - aber die gezeigten Schildbuckel des Utrechter Psalters weisen die fürs fränkische Frühmittelalter typische Zuckerhutform auf.

Auf einigen der dargestellten Schilde wurden die metallenen Buckel sogar ganz weggelassen (Bild 4). Hierbei könnte es sich einerseits um künstlerische Freiheit/Faulheit handeln, andererseits ist aber auch ein realer Hintergrund nicht völlig auszuschließen.

undenthalten die in der mittelalterlichen Kunst eher raren Darstellungen von Schildfesseln. Sie wirken, verglichen mit vielen Funden aus der Merowingerzeit, etwas kurz geraten. Doch kann automatisch davon ausgegangen werden, dass dies im 9. Jh. tatsächlich die übliche "Standard"-Dimensionen waren? Leichte Zweifel stellen sich hier aus mehreren Gründen ein. So stolperte ich beispielsweise beim Durchforsten des Internets über einen Artikel , in dem auf die sogenannten- und-Gesetze hingewiesen wird, in denen es hieß, Schilde müssten mit drei Eisenbändern an der Innenseite verstärkt werden. Das mittlere der drei Bänder dürfte demzufolge mit der Schildfessel identisch gewesen sein (). Weiters erscheint eine solche metallene Verstärkung nur dann sinnvoll, wenn sie sich (im 90-Grad-Winkel zu den Holzplanken) annähernd über den gesamten Durchmesser des Schildes erstreckt. Eine Fessel wie diese wäre daher im Vergleich zu den Darstellungen des Utrechter Psalters deutlich länger ausgefallen. Ist die fränkische Illustration daher völlig falsch? Nein, denn erstens stammen die- und-Gesetze nicht aus dem Frankenreich, sondern von norwegischen Wikingern, und zweitens gab es gewiss unterschiedliche Bauformen. Alleine der Umstand, dass ein Gesetz erlassen wurde, welches die Verwendung metallener Verstärkungen vorschrieb, zeigt, dass dies (aus Kostengründen) nicht selbstverständlich war.