Krimskrams am Freitag: Wunderlicher Campus Galli, Prozesshansel Wikimedia Foundation und Schafe als Waffe

in aller Zukunft

vernagelte Korinthenkacker

mit einfachsten Mitteln

im Mittelalter

Zuerst dachte ich mir freilich: Wtf!? Wie kann man ein Schaf als Waffe benutzen?

Allerdings hatte ich bereits im nächsten Moment den "Geistesblitz", dass es hier um das Verschießen von Tierkadavern mit Katapulten gehen könnte. Und tatsächlich, gibt man bei Google obige Suchanfrage ein, dann werden einige Einträge ausgespuckt, die in diese Richtung weisen.

Ich habe zwar nie etwas zu diesem speziellen Thema geschrieben, jedoch zur Schafzucht und natürlich dem Mittelalter. Irgendwie hat dann Google aus diesen völlig unterschiedlichen Beiträgen einen Treffer zusammengestoppelt...

Der Finanzberater des Projektsnun diese wenig historische Bauweise mit nicht näher erläuterten Vorschriften, die angeblich irgendwie mit der Statik des Gebäudes in Zusammenhang stehen sollen. Hielte man sich nicht daran, dürften Besucher das Gebäudenicht betreten.Das ist aus folgenden zwei Gründen interessant:Die kleine Holzkirche sollte ursprünglich bereits nach wenigen Jahren an gleicher Stelle durch eine deutlich größere Steinkirche ersetzt werden. Eine Begehbarkeit des "Übergangsbaus" fürwäre daher gar nicht nötig - es sei denn, man glaubt insgeheim selbst nicht mehr so ganz an die Errichtung der Steinkirche...Die mit dem Campus Galli vergleichbaren frühmittelalterlichen Gebäuderekonstruktionen des Freilichtmuseumssollen - wie die Anfrage eines Lesers ergab - auch Jahre nach der Errichtung ohne weiteres begehbar sein, obwohl sie laut Auskunft nicht einmal auf einem massiven Mörtelfundament ruhen, geschweige denn Stahlarmierungen besitzen. Die Betreiber verwiesen stattdessen darauf, dass eventuelle Restrisiken die Haftpflichtversicherung deckt.Aber gehen wir einmal davon aus, für die baden-württembergischen Bauvorschriften und deren Auslegung zeichnen tatsächlich lauterpingelige Beamte verantwortlich. Wieso wählte Bert M. Geurten, der Initiator des Campus Galli, dann ausgerechnet dieses deutsche Bundesland für sein Vorhaben aus? War das eine Entscheidung mit Weitblick?Klar ist jedenfalls: Wer neue und alte Arbeitsmethoden bzw. Materialien wild durcheinandermischt, der kann schwerlich guten Gewissens von diesem Projekt behaupten: "Moderne Stahlarmierungen sind gewiss keine "einfachsten Mittel" des Mittelalters. Wer so baut, betreibt keine Experimentelle Archäologie, sondern errichtet eine zweitklassige Kulisse. Wieso hören die Verantwortlichen also nicht endlich damit auf, aus Marketinggründen potentiellen Besuchern Märchen zu erzählen? Ist es dermaßen schwierig, die Unzulänglichkeiten der Rekonstruktionen - egal ob hausgemacht oder "fremdverschuldet" - unmissverständlich bzw. wahrheitsgetreu zu kommunizieren?Brisant ist auch, dass die Gaststätte des Campus Galli aus hygienischen Gründen bereits ein Jahr nach ihrer Eröffnung wieder dicht gemacht werden muss. Auf einen gastronomischen Betrieb werden die Projektbetreiber allerdings kaum verzichten können, da dieser wichtige Einnahmen generiert.Es ist anzumerken, dass Herrn Geurten schon vor langer Zeit der Rat gegeben wurde, die Besuchergastronomie baulich klar vom Rest der Mittelalter-Baustelle zu trennen. Stattdessen setzte er auf die nun gescheiterte "Erlebnisgastronomie".Doch wer wird die allfälligen Mehrkosten für Neu- bzw. Umbauten - oder vielleicht die Anschaffung eines Imbisswagens(?) - tragen? Der bereits jetzt tief in den roten Zahlen steckende Campus Galli? Oder vielleicht doch wieder der Steuerzahler?Und wie lange darf der für all die teuren Fehleinschätzungen und Malversationen verantwortliche Bert M. Geurten noch an seinem Sessel kleben und beim Campus Galli die Rolle des Vereinsvorsitzenden spielen? Werden hier der Öffentlichkeit Vertragsklauseln verheimlicht, die eine Entfernung dieses Mannes verhindern?Die Weihnachtszeit steht quasi vor der Tür, und somit dürfen wir uns beim "Ansurfen" vonvielleicht bald wieder über mehr oder weniger zudringliche Spendenaufrufe freuen. Was passiert jedoch mit den eingesammelten Geldern genau? Nun, man führt z.B. einen sinnfreien Prozess wegen angeblichen Verletzungen von Markenrechten und verliert diesen auch noch mit Getöse. Die wahren Beweggründe für diese Klage könnten überdies moralisch höchst fragwürdig sein: Klick mich Gelegentlich schaue ich in der Blogsoftware nach, über welchedie Leute auf mein Blog kommen. Darunter befinden sich immer wieder recht lustige Beispiele. Vorige Woche etwa, stöberte jemand bei Google nach:)