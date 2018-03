Seltsame Kleidung des Alten Orients

Eigentlich ist das ja nicht so mein Thema, aber seit einiger Zeit frage ich mich, was es mit jenen seltsamen Darstellungen von Kleidungsstücken auf sich hat, die vor allem in der Kunst des bronzezeitlichen Orients immer wieder anzutreffen sind.

Wie darf etwa das Kleid dieser weiblichen Adorantin/Betenden interpretiert werden? Für mich sieht es so aus, als ob hier einige "blattartige" Tücher, einem Schuppenpanzer nicht unähnlich, überlappend zusammengenäht wurden. Oder handelt es sich lediglich um die abstrakte Wiedergabe eines Webmusters?





Eine nicht völlig unähnliche, allerdings noch weitaus häufigere Darstellungsform, sieht man bei den zwei unten abgebildeten Adoranten.

Die Kleidung links könnte man eventuell als einen Faltenrock interpretieren - aber um was handelt es sich rechts? Wurden hier schmale Stoffbahnen, die stark knittern oder absichtlich in Falten gelegt wurden, zusammengenäht?

dieses interessanten PDFs. Vielleicht hat man aber auch Pflanzenfasern (Bast?) in Zwirnbindungstechnik miteinander verbunden, so wie es z.B. von europäischer Kleidung der Jungsteinzeit bekannt ist - siehe S320





Klick mich (S 271) Diese Darstellungsform von Textilien findet sich übrigens nicht nur im alten Orient, sondern vereinzelt auch in Europa, wie ein bronzenes Blech belegt:





Ich hoffe, zu diesem Thema in nächster Zeit mehr Konkretes in Erfahrung bringen zu können. Möglicherweise hat auch jemand unter den Leser eine Idee, wie diese Darstellungen zu interpretieren sind?



Alle Zeichnungen nach Darstellungen in, Benedik t Taschenverlag, 1980