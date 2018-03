Video: Eine spätmittelalterliche Frisur und eine archäologische Ausgrabung

Die rekonstruierten historischen Frisuren von Janet Stephens sind immer wieder interessant - nicht zuletzt auch deshalb, weil die ihrer Arbeit zugrunde liegenden Quellen eingehend erläutert werden. So auch in nachfolgendem Video, in dem sie sich punkto "Hairstyling" ins 14 Jh. begibt.

Ich finde es übrigens einen Hauch irritierend, wenn gerade Living-History-Darstellerinnen zwar der Authentizität ihrer Kleidung großes Augenmerk widmen, aber selbst bei Museumsveranstaltungen mit schwer ahistorischen Haarschnitten bzw. Frisuren auftreten. Vielleicht kann sich ja die eine oder andere Dame von Janet Stepens noch ein wenig Inspiration holen.





---



Ebenfalls bei Youtube bin ich kürzlich über ein Video gestolpert, in dem es um die Erforschung einer mittelalterlichen Kapelle geht.