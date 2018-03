Krimskrams am Freitag: Creative Commons und mehr

Und wie ist die Situation bei den Geschichtswissenschaften bzw. der Archäologie? Nun, da findet sich mittlerweile zwar viel Material gratis im Netz, doch ist dies, selbst bei mit öffentlichen Geldern finanzierten Grabungen, meist nicht gemeinfrei. Auch konnte ich in einer Mailingliste mitverfolgen, wie einige Archäologen ihren jüngeren Kollegen Tipps gaben, die dazu dienten, sich die Rechte an bei Grabungen gemachten Bildern zu sichern, um diese später entsprechend versilbern zu können. Fazit: Hier muss sich noch einiges ändern., nannte es jener Hinweisgeber, der mir nachfolgenden Link geschickt hat (danke übrigens!). Und genau so ist es. Nicht nur Freunde der alten Makedonen/Griechen dürften deshalb Gefallen daran finden:(Gezoomt und auf einem größeren Bildschirm, macht das Betrachten übrigens noch mehr Spaß.)---Die Tippfehler, die mir beim Vervollständigen von rohen Blogtexten auf dem Tablett unterlaufen - ich erledige das seit einigen Monaten meist beim täglichen Abstrampeln auf dem Crosstrainer - nehmen leider überhand. Hinzu kommt eine Amok laufende Autokorrektur-Funktion, die Wörter kreiert, die es gar nicht gibt. Und jene die es gibt, werden wiederum häufig nicht erkannt bzw. als "falsch" markiert (das alles soll übrigens keine Entschuldigung für die "normalen" Fehler sein, die mir unterlaufen).Vor allem ist aber der 7-Zoll-Bildschirm meines derzeitigen Geräts (Google Nexus 7) zu klein, um damit die Web-Oberfläche der Bloggersoftware vernünftig bedienen zu können; allzu oft tippt man daneben. Was also tun?Mir kam der Gedanke, in den kommenden Wochen komplett auf ein Tablett umzusteigen, bei dem es sich eigentlich um ein verkapptes Ultrabook handelt: Dasder Firma Winzigweich. Die 3. Generation dieses Geräts geht ja geradezu weg wie warme Semmeln bzw.(für die Leser nördlich des Weißwurstäquators).In Kombination mit einer "Dockingstation" (), an die sich mein 27-Zöller komfortabel anschließen lässt, sowie einer schnellen externen USB-3.0-Platte, könnte das Surface in einer etwas üppigeren Ausstattungsvariante sogar meinen normalen Schreibtisch-Rechner ersetzen. Außerdem fiele ein Geräte weg, was mir wiederum nerviges Synchronisieren von Daten erspart. Und natürlich ist das Surface Pro 3 nicht von Apple. Lauter Aspekte also, die für einen Umstieg sprechen :)