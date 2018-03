Die antike Grabstele einer griechischen Mutter

Vor einiger Zeit las ich in einer Zeitung, dass auf einer Grabstele - die der hier abgebildeten sehr ähnelte - eine glückliche Episode aus dem Leben der Verstorbenen dargestellt worden sei.

Das ist so allerdings nicht ganz richtig, denn dieses im klassischen Griechenland sehr häufig anzutreffende Motiv zeigt die im Kindbett dahingeraffte Mutter und ihr Neugeborenes beim Abschiednehmen.

Nicht selten wird hierbei der relativ eng in Binden oder Tücher gewickelte Säugling von einer Dienerin/Sklavin (u.a. erkennbar am Kurzhaarschnitt) der Mutter noch einmal hingehalten. Als Hausherrin - sprich als Autoritätsperson - sitzt diese meist auf einem Stuhl.

In einigen Fällen strecken Mutter und/oder Kind auch die Hände (vergeblich) nach dem jeweils anderen aus, was in berührender Weise symbolisieren soll, dass man sich nach dem Tode nicht mehr erreichen kann - siehe etwa dieses anschauliche Beispiel