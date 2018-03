Krimskrams am Freitag: Neues vom Campus Galli, Heribert Illig und mehr

..."vielleicht ein bisschen blauäugig gewesen."

...."sollte wohl ein Stück weit Euphorie geweckt werden."

Da auf dem Campus Galli die Arbeiten langsamer laufen als gedacht, ist der Touristenandrang eher bescheiden. Eine goldene Nase verdienen sich die Händler vor Ort nicht.

"Vorgesehen sind im Winter auch Holzarbeiten auf dem Gelände, wie Bert M. Geurten, Vorsitzender des Klosterstadtvereins, erzählt. Diese werden wie im Mittelalter üblich mit der Axt erledigt. "

Einiges an Neuigkeiten hat sich zumin meiner Abwesenheit angesammelt. Also bringen wir es rasch hinter uns. Wer von Bert M. Geurtens Bubentraum schon nichts mehr hören/lesen kann, der springe direkt zum vorletzten Punkt ;)---Mehr als 36000 Menschen besuchten die karolingische Klosterstadt in diesem Jahr. Das übertreffe die Erwartungen der Verantwortlichen bei weitem,Hierbei handelt es sich um eine bemerkenswerte Darstellung, denn am Beginn der Saison wurden nochprognostiziert. Vor drei Jahren hatte man für diese 2. Saison sogar 80 000 angekündigt...---Auch der Staatssender SWR berichtet in einemüber den Campus Galli: Die Väter des Projekts seien...Vielleicht? Ein bisschen?Ging die Schlacht von Waterloo für Napoleonverloren? Hat die Titanic den Eisbergzu hart gerammt? ;)Mit völlig realitätsfernen Besucher-Prognosen...Im Klartext: Mit falschen Versprechungen wurden der öffentlichen Hand große Beträge an Fördergeldern abgeschwatzt.---Man beachte den letzten Absatz inauf- Zitat:Dass keine Menschenmassen in die verkehrstechnisch schlecht erschlossene südbadische Provinz kommen werden, nur um einigen Laien dabei zuzusehen, wie sie in zugigen Verschlägen Wolle spinnen, Besen binden oder Schindeln spalten, war von Anfang an klar.Übrigens: Ob der "merkantile" Misserfolg der vor Ort vertretenen Händler nicht vielleicht auch ein wenig mit dem feilgebotenen Warensortiment zu tun habe könnte, das sich aus bunten Steinen, Steckstühlen(!), Reisigbesen und Billig-Armbändern aus Asien zusammensetzt, wie Besucher dokumentierten?---Im Südkurier - eine Art "Pressepartner" des Projekts (von wegen unabhängiger Journalismus) - hieß es jüngst:So eng dürfte man es mit dieser Ankündigung dann aber doch nicht nehmen, wie sowohl das beigefügte Artikelfoto als auch andere Bilder von Baumstümpfen und Baumstämmen bezeugen. Die Bearbeitungsspuren stammen schwerlich von einer Axt - und nein, sie stammen auch nicht ausschließlich von Handsägen, denn ein stattlicher Teil des Bauholzes wird von außerhalb mit dem LKW angeliefert . Dieses Material wurde somit nicht vor Ort mit mittelalterlichen Methoden gewonnen.---AufPortalfindet sich ein quellenmäßig gut belegter Beitrag (nicht von ihm selbst) in dem unter anderem der Frage nachgegangen wird, ob in karolingischer und ottonischer Zeit das mittelalterliche Lehnswesen bzw. die "Lehnspyramide" bereits existiert haben konnte. Aufgrund der vielen Bezugnahmen zu neueren Forschungsergebnissen handelt es sich hierbei durchaus um einen interessanten Text, auch wenn man der Fantomzeit an sich wenig abgewinnen kann:---Heise berichtet über das Projektbei dem es um Erfassung, Übersetzung und automatisierten Vergleich mittelalterlicher Handschriften geht: