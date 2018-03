Der Utrechter Psalter als Bildquelle frühmittelalterlicher Alltagskultur - Teil 2: Antike Versatzstücke

Nachdemdie im karolingischen Utrechter Psalter häufig in Erscheinung tretende Bogenwaffe besprochen wurde, sollen nun einige der zahlreichen antikisierenden Elemente näher beleuchtet werden.Die 166 Illustrationen des Buches bilden ja, wie bei mittelalterlichen Handschriften üblich, vor allem die Entstehungszeit ab. Der verantwortliche Zeichner hatte trotzdem den Versuch unternommen, die in der Antike angesiedelte Handlung der religiösen Texte mit einem "authentischen" Ambiente zu versehen. Aufgrund mangelnder bzw. mangelhafter Vorlagen stellt das Endergebnis jedoch ein inkonsequentes Mischmasch dar. Als Quelle für die Rekonstruktion frühmittelalterlichen Alltagslebens (von antikem ganz zu schweigen) ist der Utrechter Psalter - trotz seines diesbezüglichen Detailreichtums - daher nur mit Vorsicht zu genießen.

Ähnliche Helme, wie sie auf denzu sehen sind - es handelt sich wohl um eine Variante des böotischen Helms ("attisch-böotischer Mischtyp"), wurden bereits von Xenophon im 5. Jh. v. Chr. für die Reiterei empfohlen. Dieses Modell war dann auch lange Zeit bei den Makedonen/Diadochen, in Großgriechenland/Süditalien sowie in der späten römischen Republik recht beliebt, wie Marcus Junkelmann inzu berichten weiß. Auch könnten "Krempenhelme" bis in die frühe Kaiserzeit hinein von Offizieren getragen worden sein. Dies legt etwa folgende Rekonstruktion aus dem Buchnahe. Grundlage hierfür ist neben antiken Darstellungen ein Fund, der heute im Archäologischen Museum Hamburg besichtigt werden kann.

Doch auf welchem Weg hielt diese für die Antike typische Helmform (der ähnlichekam ja erst viel später auf) in mehreren Handschriften des frühen Mittelalters Einzug? Beim Utrechter-Psalter handelt es sich nämlich nicht um das einzige Beispiel, wie etwa dieder Stiftsbibliothek St. Gallen zeigen. Archäologen fanden bisher jedenfalls keinen einzigen Hinweis, dass im Entstehungszeitraum der betroffenen Werke solche Helme in Verwendung waren.Aus diesem - und noch einigen anderen Gründen - dürfte man es hier mit einer Darstellungsform zu tun haben, die sich an den oben geschilderten antiken Vorbildern orientiert. Die Strahlkraft eines einzigen Künstlers/Illustrators - eventuell aus der einflussreichen Palastschule Karls des Großen - reichte vielleicht schon aus, diesen antikisierenden Helm für einige Zeit als Quasi-"Standard" in Teilbereichen der frühmittelalterlichen Ikonographie zu etablieren. Doch, das muss klar betont werden: Nichts Genaues weiß man nicht!