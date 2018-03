Buch: Die Römische Republik

Bei den in Reclams Universalbibliothek erschienen Publikationen steht der blaue Farbcode für Lektürehilfen und Einführungen. Zielgruppe sind vor allem Schüler, aber wohl auch Studienanfänger und interessierte Laien, die etwas für ihre Allgemeinbildung tun wollen.

Da mir daran gelegen war, diese Reihe vernünftig einschätzen zu können, wählte ich ein vertrautes Thema aus: Die Römische Republik.





Das gleichnamige Buch von Raimund Schulz gibt auf 160 Seiten einen sehr flüssig geschriebenen Einblick in die vorkaiserzeitliche Funktionsweise und Entwicklung des römischen Gemeinwesens. Dem Autor gelingt es hierbei recht gut, die großen Zusammenhänge aufzuzeigen, ohne sich in Details zu verzetteln. So werden etwa die ersten beiden für Rom so bedeutsamen Kriege gegen Karthago auf nur sieben Seiten abgehandelt, der dritte findet gar nur in wenigen Sätzen - quasi in Form einer Randnotiz - Erwähnung.

Erfreulicherweise legte man den Schwerpunkt aber auch nicht auf die besonders turbulenten letzten Jahrzehnte der Republik, wie in manch anderem Werk zu diesem Thema. Dementsprechend sparsam wird das Treiben von so herausragenden Persönlichkeiten wie Marius, Sulla, Pompeius und Caesar besprochen. Ganz allgemein stehen weniger die Biografien von Einzelpersonen im Mittelpunkt der Betrachtungen, sondern vielmehr jene Veränderungen in der römischen Gesellschaft, die es Aufsteigern überhaupt erst ermöglichten, Karriere zu machen.

Vervollständigt wird das Buch durch mehrere Karten, Literaturhinweise, eine Zeittafel, ausgewählte Quellen und das Kapitel Kontroversen, in dem noch einmal gesondert einige strittige Punkte erörtert werden.