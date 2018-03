Krimskrams: Palmyra um jeden Preis verteidigen? -- Die Alpengletscher zur Zeit Hannibals

---

Es ist ein Trauerspiel, was derzeit mit den Baudenkmälern der antiken Ruinenstadt Palmyra geschieht. Viel schlimmer als die Zerstörung von Sachgütern ist freilich der Tod all jener Menschen, die den ausufernden Gefechten Tag für Tag zum Opfer fallen. Doch manch Kommentator sieht dieses Dilemma weniger differenziert. So tönte es etwa neulich aus den Radiolautsprechern:Um JEDEN Preis? Tatsächlich? Man sollte also eventuell hunderte Menschen durch den Fleischwolf drehen, nur um totes Gestein zu schützen?Nun, wer das von seinem Schreibtisch aus fordert, könnte doch mit gutem Beispiel vorangehen und sich nach dem altbekannten Motto "Germans to the front" in den Kampf stürzen. Auf die Verwendung eines G36 sollte bei dieser überseeischen Wehrsportübung freilich verzichtet werden, denn in der Sommerhitze Syriens würde man damit auf 100 Meter Entfernung vermutlich nicht einmal einen afrikanischen Elefanten treffen; geschweige denn Männer, die den Leitfaden ihrer Religion bedauerlicherweise buchstabengetreu befolgen.