Videos: Dominique Görlitz über den (vermeintlichen?) Cheops-Skandal -- Ein Interview mit dem bekannten Althistoriker Karl-Wilhelm Weeber

Dominique Görlitz über den (vermeintlichen?) Cheops-Skandal



Manche Leser werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass vor einiger Zeit die Meldung durch die Medien ging, deutsche "Hobby-Forscher" hätten in der Cheops-Pyramide historisch wertvolle Bemalungen von den Wänden geschlagen.

Ich persönlich fand die mitunter recht reißerisch aufgemachte Berichterstattung eher merkwürdig, denn wie ein paar Hobbyisten unbemerkt in der scharf bewachten Pyramide herumsteigen konnten, wurde von der Copy&Paste-Journaille nicht näher erläutert. Da mich das Alte Ägypten nur mäßig interessiert, verlor ich dieses Thema allerdings rasch wieder aus den Augen.

Dieser Tage bekam ich dann von meiner Youtube-App plötzlich folgendes Video-Interview vorgeschlagen, in dem einer jener angeblichen Schwachmaten, die damals die Cheops-Pyramide beschädigt haben sollen, seine Version der Geschichte darlegt. Wider Erwarten ist der Herr keiner dieser merkwürdigen Pyramiden-"Numerologen" , sondern es handelt sich um den bekannten Experimentalarchäologen, der mit dem Versuch, den Atlantik in einem Papyrus-Schiff zu überqueren vor ein paar Jahren weltweit Aufsehen erregte.

Seine Schilderungen lassen die Affäre in einem anderen Licht erscheinen. Im Zentrum steht, der mittlerweile abservierte Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung. Dieser für seine unzähligen Auftritte in Geschichts-Dokus bekannte Herr hat unter anderem den Versuch unternommen, die Vorkommnissen in der Cheops-Pyramide jüdischen Kreisen anzudichten, welche angeblich danach trachten, die ägyptische Geschichte umzuschreiben, indem sie von willfährigen Helfern aus Deutschland unliebsame Inschriften zerstören lassen... ^^Übrigens: Ein Zweck der Probenentnahmen, die Görlitz und sein Begleiter innerhalb der Pyramide durchführten, war beispielsweise der Versuch Eisen in einer schwarzen "Patina" nachzuweisen. Dabei, so die These, könnte es sich um die Abdrücke (Schleifspuren?) von Eisengegenstände handeln. Dies scheint deshalb von Bedeutung zu sein, weil zur Zeit von Pharao Cheops (ca 2600 v. Chr.) eigentlich maximal Bronze erzeugt und verarbeitet werden konnte.