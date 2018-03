Krimskrams: Römische Keramik-"Staubfänger" -- Streit um Parthenon-Fries

Nachdem ich meinen Schreibtisch von diversen Büchern befreit habe ist dort wieder erstaunlich viel Platz vorhanden. Was liegt also näher, zumindest einen Teil davon so rasch wie möglich mit optisch ansprechenden Staubfängern zu verstellen? :)

Römische Keramik XAN-TST bestellt werden können (vielleicht auch als Geschenkidee ganz nett): Klick mich



Übrigens, dieses Unternehmen war auch schon mehrmals als Aussteller bei der Internationalen Reenactmentmesse in der Villa Borg (Saarland) vertreten, wie die Liste der Teilnehmer (inkl. Kontaktdaten) verrät: Klick mich

Magere Zeiten für einige notorisch überbezahlte Star-Anwälte? Eventuell, denn die aktuelle griechischen Regierung möchte nicht mehr auf dem Rechtsweg die Rückgabe des seit Jahren heftig umstrittenen Parthenon-Frieses erzwingen, sondern denkt darüber nach, sich auf diplomatischem Weg mit dem British Museum zu einigen:





Man beachte den unter dem Artikel stehenden Kommentar vom Nutzer "et al.". Er mag etwas überspitzt sein, ist im Kern aber wohl zutreffend...

Das Angeber-Latein der Woche



Iniuriam qui facturs est, iam facit

Ein Heilmittel gegen Unrecht liegt im Vergessen.

Publius Syrus, Sententia I 21; Seneca, Epistulae morales 94,28

