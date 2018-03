Videos: Mit einem altägyptischen Schilfboot über den Atlantik -- Antikensammlung Erlangen

In der Vorwoche berichtete ich vom Experimentalarchäologen Dominique Görlitz, der mit seinenExpeditionen den Beweis dafür erbringen möchte (und ihn teilweise auch schon erbracht hat), dass in der Bronze- und sogar Jungsteinzeit Hochseeschifffahrt zwischen Amerika und Europa/Afrika technisch möglich war. Die nächste Reise dieser Art -- ist in Planung (noch sucht man nach Sponsoren). In einem Informationsvideo wird das spannende Projekt und seine Ziele beschrieben:---Eine interessante Führung durch Teile der Antikensammlung Erlangen ist in diesem Video zu sehen. Unter anderem wird anhand zweier Modelle veranschaulicht, wie das Forum Romanum zur Zeit Caesars aussah und wie stark es sich in den darauffolgenden Jahren veränderte. Der Erklärbär macht hier, nach einer etwas mühsamen "Einleitung", einen wirklich sehr guten Job:Ebenfalls aus dem Haus der Antikensammlung Erlangen ist dieser Vortrag, in dem anhand einiger Artefakte alte Handwerkstechniken rekonstruiert bzw. erläutert werden. So erfährt man etwa, dass in der griechisch-römischen Welt die Herstellung von Münzen weitaus komplizierter und mit mehr Spezialwissen verbunden war, als gemeinhin angenommen wird: