Krimskrams: Neuer Lesestoff -- Meisterfälscher Beltracchi porträtiert Harald Schmidt

Ausnahmsweise habe ich mir meine monatliche Ladung Lesestoff nicht über Amazon bestellt, sondern bei Morawa , deren Filiale auf meinem Nachhauseweg liegt. Eventuell werde ich das in Zukunft öfters so handhaben, obwohl die Liefergeschwindigkeit offengestanden nicht so ganz meinen Erwartungen entsprochen hat. Wenn das "Book on demand" (ganz rechts) etwas länger benötigt, dann ist das durchaus nachvollziehbar. Dass aber selbst die schnöde Marius-Biografie erst nach 12 Tagen da war - trotz angeblich sofortiger Lieferbarkeit - fand ich schon etwas grenzwertig.