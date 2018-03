Drei römische Keramik-Trinkbecher

Das Exemplar, dessen Vorbild in das 2./3. Jahrhundert datiert, wurde aus hellem Ton hergestellt. Die Außenseite ist mehr oder weniger "naturbelassen" bzw. wurde mit keiner glänzenden Engobe versiegelt; die Innenseite hat man jedoch - vermutlich der Hygiene zuliebe - mit einem die Poren verschließenden Überzug versehen.Keramik, die eine beinahe schwarze Oberfläche - wie das Stück in der- aufweist, nennt man in der modernen ForschungWer politisch korrekt bleiben möchte, darf auchdazu sagen ;) Als archäologische Vorbilder dienten hier die Trierer Spruchbecher , deren Herstellungszeitraum typischerweise ca. in das 3.-4. Jahrhundert fällt (vielleicht auch schon etwas früher). Die nur halb sichtbare Aufschriftbedeutet ungefähr so viel wie "gib zu trinken".