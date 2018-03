Das Twitter-Pos(t)ing eines Selfie-Archäologen

Ich bin ja kaum bei Twitter aktiv - wenn man von den automatisiert veröffentlichten Links zu meinen Blogbeiträgen absieht. Trotzdem beobachte ich die Vorgänge auf dieser Plattform ein wenig. Dabei stieß ich kürzlich auf die Wort-Kaskaden eines Archäologen, der unter dem Namen "Buddler" firmiert. Bedauerlicherweise nutzt dieser seine offenbar reichlich vorhandene Freizeit nicht dazu, um neue Sendungen seines ganz passabel gemachten Archäologie-Podcasts "Angegraben" zu produzieren, sondern brennt lieber Tag für Tag bei Twitter ein regelrechtes Feuerwerk an mitunter eher grenzintelligenten Wortspenden ab.





'Jo mei', könnte man an dieser Stelle konstatieren, zum Plappern ist diese Plattform schließlich da. In der Tat, doch ist es fragwürdig, wenn man - wie der gute Buddler - sich einerseits beruflich in der Geschichtswissenschaft herumtreibt, aber andererseits auf Twitter eben genau diese Geschichtswissenschaft als Tool für politische Meinungsmache zweckentfremdet. Konkret geht es dabei um folgenden Tweet:

Das Wort "Heimat" leitet sich von der indogermanischen Wurzel "kei" ab, was soviel wie "Ort an dem man sich niederlässt" bedeutet. Es entstand also in einer Zeit, in der unsere Vorfahren selbst Migranten waren.

Nun ist selbstverständlich sofort jedem mitdenkenden Menschen klar, dass hinter solchen Aussagen - besonders in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation - eine bestimmte Absicht steckt. Betrachtet man den inkriminierten Tweet im Kontext des restlichen 'Gezwitschers' dieses Herren, dann erhält man eine recht gute Vorstellung, was hier mehr oder weniger insinuiert werden soll: Weil auch wir Nachkommen von Migranten sind, möge man doch bitte die derzeitigen Migrationsströme gelassener, solidarischer und mit mehr Empathie betrachten.

Keine Frage, es ist schon legitim, so eine Meinung zu vertreten. Allerdings muss der bemühte Vergleich - besonders wenn er von einem Archäologen kommt - bestenfalls als naiv, schlimmstenfalls als manipulativ oder strohdumm bezeichnet werden. Denn es ist ein großer Unterschied, ob menschenreiche Wanderbewegungen in weitestgehend un- oder dünn besiedelten Gegenden stattfinden - wie zur Zeit der Indoeuropäer - oder in einem außerordentlich dicht bevölkerten Gebiet mit empfindlichen, genau austarierten staatlichen und sozialen Strukturen. Überdies kann ausgerechnet die Archäologie anhand etlicher Zerstörungshorizonte aus verschiedenen Epochen wie der Spätantike nachweisen, welche Auswirkungen es mitunter hat, wenn kulturell heterogene Völker aufeinandertreffen.

Sollte freilich der Buddler den auffällig oft anzutreffenden Brandschutt als Überbleibsel einer ausgeprägten Barbecue-Kultur missinterpretieren, dann sei ihm dringend geraten, z.B. einen Blick in die Severin-Vita des Eugippius oder in die Gotengeschichte des Jordanes zu werfen. Sofern ihm solche edukativen Aktivitäten neben dem ausgiebigen 'Gezwitscher' überhaupt noch möglich sind 😉





Auf die entsprechende inhaltliche Kritik, die seine Twitter-Blase vereinzelt durchdrang, reagiert der Buddler vorhersehbar wie der berühmte Pawlowsche Hund: Es können nur Fremdenfeinde sein, die seinen Erguss bemängeln (und es nicht ertragen, wenn man sie auf den Umstand aufmerksam macht, dass auch ihre Vorfahren Migranten waren).

Wow, es ist ein wahres Tabernakel der Magie, das sich hier auftut. Scheinbar verfügt der gute Mann über die Fähigkeit, die geheimsten Gedanken seiner Kritiker zu lesen! Oder ist er lediglich ein mit schwerkaliebrigen Schmähworten hantierender Rabulist, der Andersmeinenden eine besonders niedrige Gesinnung unterstellt, um sich dadurch selbst moralisch zu erhöhen?





Weil dem Buddler insgeheim wohl bald klar wurde, dass er bei seinem Ausflug in die Etymologie Äpfel mit Birnen verglichen hat, schob er schließlich noch ganz unschuldig nach, dass es ihm ja nur darum gegangen sei, Bedeutung und Wandelbarkeit des Begriffs "Heimat" zu veranschaulichen.

Dieses fadenscheinige Wortgeknatter glaubt ihm freilich bestenfalls sein Zirkel Gleichgesinnter aus dem Caffè-Latte-Milieu, dessen Mitglieder sich auf Twitter gegenseitig hochpumpen 😊