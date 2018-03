Linktipp: Ein römisches Kindergrab und mehr...

In Augsburg hat man einen in das 3. Jahrhundert datierten Grabstein entdeckt, den ein Vater für seine beiden Kinder aufstellen ließ. Die Inschrift darauf rührt die Archäologen vor Ort:Darunter wurde später noch der Name und die Lebensspanne seines Sohneseingemeißelt; er wurde nur ein Jahr, sechs Monate und 21 Tage alt... Klick mich Diese kleinen Details römischer Grabstein-Inschriften sind es, die uns die einfachen Menschen jener Tage sehr nahe bringen können. Zwei weitere Beispiele dafür, möchte ich deshalb hier noch zitieren:1.)2.)----------