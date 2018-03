TV-Tipp: Ertauchte Geschichte - Pfahlbauten in Europa

Ertauchte Geschichte - Pfahlbauten in Europa : Klick mich Um 21:00 Uhr läuft heute (Mittwoch) auf 3Sat die Dokumentation





Etwas irreführend bzw. tendenziös ist übrigens der einleitende Infotext (trotz der Formulierung im Konjunktiv): Weitere Eingriffe des Menschen wie Uferverbauungen oder der Klimawandel(!) hätten dazu geführt, dass Pfahlbau-Reste freigespült und damit zerstört würden.

Was man hier geflissentlich "vergisst" zu erwähnen: Aufgrund zurückliegender Phasen der Erderwärmung, die zu einem Anstieg der Wasserspiegel in prähistorischer Zeit führten, wurden überhaupt erst jene Bedingungen geschaffen, die ein Überdaueren vieler dieser Holzbauten ermöglichten. Die sogenannte "Erderwärmung" bzw. der "Klimawandel", sind also mitnichten grundsätzlich böse, wie hier wieder einmal insinuiert wird.