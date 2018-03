Der Off-Topic-Freitagabend: Past Imperfect und kuriose Mobilitätsratschläge

Wie ich ja vor einiger Zeit bereits andeutete, möchte ich dem neuen, vom ZDF produzierten Iny-Lorentz-Film in diesem Blog keine allzu große Aufmerksamkeit schenken. Mit Geschichte, vor allem dem Mittelalter, hat diese Schmonzette ja kaum etwas zu tun (aus diesem Grund gehört das Thema für mich auch eher in die RubrikNichtsdestotrotz hat man sich anderenorts eingehender damit beschäftigt, wie etwa bei) und auf

Das Fazit beider Kommentatoren fällt zwar ähnlich wie das meinige aus, ist aber aufgrund der ausführlichen Erörterung der grundsätzlichen Problematik auf jeden Fall lesenswert.

Der sogenannte Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fällt immer wieder mit besonders geistreichen und praxistauglichen Presseaussendungen auf. Neuerdings ließ man etwa verlauten, dass die Bürger ihre anstehenden Weihnachtseinkäufe doch zwecks CO2-Ersparnis mittels öffentlichen Verkehrsmitteln und im eigenen Heimatort erledigen sollten.

Ein wirklich famoser Vorschlag, vorausgesetzt natürlich, dass es beispielsweise in jedem Kuhdorf einen Elektronikgroßhändler gibt und sich Fernseher, Computer, Playstation und Stereoanlage handlich zusammenfalten und in einem Rucksack verstauen lassen...





Ich darf in obigem Zusammenhang zum wiederholten Male dasempfehlen. Nicht zufällig lauten zwei der KapitelundDer Leser wird nach der Lektüre dieses Buchs verstehen, warum Filmemacher, die sich nach außen hin gerne so überaus fortschrittlich und weltoffen geben, in Wirklichkeit durch die Bank ein stockkonservativer, seit rund 100 Jahren in weitestgehender Ignoranz verharrender, unbelehrbarer Klüngel sind. Kathleen M. Coleman, wissenschaftliche Beraterin des Films, schlussfolgert aus ihren Erfahrungen mit diesen Leuten bezeichnenderweise wie folgt:kostet übrigens statt 35 Euro mittlerweile nur noch 15 Euro und ist somit ein echtes Schnäppchen.)