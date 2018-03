Buch: Das fränkische Heer der Merowingerzeit - Teil I

Mit beinahe einem Jahr Verspätung erschien im Zeughaus Verlag endlich das erste Heft der dreiteiligen Reihe Das Fränkische Heer der Merowingerzeit. Und gleich vorweg, das Warten hat sich gelohnt.

Eingeleitet werden die Ausführungen mit einem kurzen geschichtlichen Überblick, in dem vor allem der Aufstieg des fränkischen Stamms unter Führung der Merowinger erläutert wird. Lange hält man sich mit dieser "Rahmenhandlung" allerdings nicht auf, sondern geht recht zügig zum eigentlichen Thema über: Den Kriegern jener Epoche.

Mein Fazit: Speziell Living-History-Hobbyisten dürften an dieser 64-seitigen Zusammenfassung Gefallen finden; aber natürlich auch alle anderen, die sich vom Kriegertum der frühmittelalterlichen Merowingerzeit auf die eine oder andere Weise angezogen fühlen. Trotz kleinerer Auslassungen bzw. Mängel vergebe ich 5 von 5 möglichen Punkten.

Da die merowingische Streitmacht nun aber nicht nur aus Franken bestand, sondern auch aus Männern der in Abhängigkeit gezwungenen germanischen Großstämme (), wurden erfreulicherweise auch diese in die Betrachtungen miteinbezogen.Im hier behandelten 1. Teil richten der Autor Andreas Strassmeir und sein Illustrator Andreas Gagelmann ihr Augenmerk vor allem auf. Wie man es auch von den vorangegangenen Heften gewohnt ist - siehe etwaoder Das Heer des Arminius - werden die jeweiligen Rekonstruktionsdetails anhand archäologischer, bildlicher und schriftlicher Quellen untermauert. Fallweise gibt es dabei freilich einen gewissen Interpretationsspielraum. Da der Verfasser jedoch zumeist auf die daraus resultierenden Hinzufügungen hinweist, wird diese Problematik meiner Ansicht nach weitestgehend entschärft; soll heißen, die Illustrationen sind - im Sinne des aktuellen Forschungsstandes - wohl als "authentisch" zu bezeichnen.Eines muss jedoch betont werden: Wer sich wirklich mit dem Gedanken trägt merowingerzeitliches Living-History zu betreiben, der wird unbedingt auch weiterführende Literatur zurate ziehen müssen, denn im gegenständlichen Heft bekommt man zwar einen sehr guten Überblick geboten, von lückenloser Vollständigkeit kann jedoch trotzdem keine Rede sein (so geht man beispielsweise auf die Unterbekleidung nicht näher ein).