Buch: Deutschlands unbekannte Jahrhunderte - Geheimnisse aus dem Frühmittelalter

Thema meines allerersten Blogbeitrags war Reinhard Schmoeckels 2004 erschienenes Buch Bevor es Deutschland gab. Darin behandelt der Autor rund 1000 Jahre der Geschichte jenes kulturell eng verzahnten Gebietes, aus dem später Deutschland, Österreich und die Schweiz hervorgehen sollten.

Im Vorjahr wurde nun eine Art "vertiefende" Fortsetzung dieses Bestsellers veröffentlicht, in der unter Einbeziehung des aktuellen Forschungsstandes nochmals die recht informationsarme Epoche der späten Völkerwanderungszeit und des merowingischen Frühmittelalters behandelt wird. Der Titel lautet passenderweise Deutschlands unbekannte Jahrhunderte - Geheimnisse aus dem Frühmittelalter (Lindenbaum Verlag).



Den verschiedenen Kapiteln des Buches stellte man jeweils eine kurze fiktive Episode voran, die mit schriftlichen Überlieferungen und archäologischen Forschungsergebnissen verwoben wurde. Der Leser soll dadurch die Möglichkeit erhalten sich in die jeweilige Zeit hineinzuversetzen. Jenen, die bereits das Vorgängerwerk gelesen haben, dürfte dieses "Stilmittel" nicht unbekannt sein. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es dem Autor diesmal ein wenig an Inspiration mangelte. Einige Episoden wirken daher lieblos und überflüssig.



Wie man es von Reinhard Schmoeckel gewohnt ist, versucht er auch in diesem Buch bislang unbeachtete Thesen der Geschichtsforschung aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Dazu zählt vor allem die Idee, dass einige germanischer Großstämme, wie die Thüringer, Sachsen und Franken, zumindest teilweise von Adelsfamilien sarmatischer Herkunft angeführt wurden. Das mit Abstand prominenteste Beispiel könnten hierbei die Merowinger sein, meint Schmoeckel. Doch wie kommt der gute Mann überhaupt auf so einen Gedanken? Nun, er interpretiert beispielsweise archäologische Funde anders, als es bisher üblich war. So soll es sich bei den im germanischen Umfeld auftauchenden Pferdebestattungen nicht einfach um einen von Reitervölkern übernommenen Brauch handeln. Vielmehr sei es ein direkter Hinweis, der eine Besiedlung durch kleine sarmatischstämmige Gruppen nahe legt. Diese wurden zwar nach und nach assimiliert, gaben bestimmte Bräuche jedoch lange Zeit nicht völlig auf.

(Anm.: Nicht "Hunnenland"!)

Unsinn? Möglicherweise, allerdings sollte man bedenken, dass etwa auch der bekannte "Turmschädel" bis vor kurzem noch als bloßes Schönheitsideal gedeutet wurde, welches einige Germanen angeblich von benachbarten Reitervölkern abkupferten. Heute weiß man jedoch , dass es sich bei den Menschen mit dieser besonderen Kopfform - zumindest teilweise - um Fremde bzw. Zuwanderer handelte, die inmitten der germanischen Mehrheitsbevölkerung lebten und häufig der Oberschicht angehörten.Das Buch enthält manch interessante These, über die unvoreingenommen nachzudenken sich lohnt. Ob daraus wirklich immer dermaßen weitreichende Schlüsse zu ziehen sind, wie es Reinhard Schmoeckel nahe legt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Meiner Ansicht nach klingt manches plausibel, an anderer Stelle sind jedoch Zweifel angebracht. Wobei der Autor ehrlicherweise betont, dass er ohnehin nicht den Anspruch erhebt im Besitz der absoluten und immerwährenden Wahrheit zu sein.Ich vergebe---1. Die Nachhut der Völkerwanderung2. Die Burgunder und der Kaiser3. Der Lange Weg der sarmatischen Reiter von der Donau bis zur Schelde4. Die Wanderung der Alt-Sachsen5. Das Ende des "ersten Reichs" der Burgunder6. Kölns Weg aus dem Römerreich in eine neue Zeit7. Der Anfang vom Ende Attilas8. Mit Mensch und Vieh ins Hunenland9. Das römische Köln noch einmal gerettet10. Sarmatische Könige in Thüringen?11. Aus Turkerern und Sueben werden Schwaben12. Einwanderung von der Maas an den Rhein13. Schachmänner und Hunen in Westfallen14. König Chlodwig und die Alemannen15. Endlich König in Köln16. Die letzten Römer werden Franken17. Völkerwanderung an der Ostsee18. Ganz unmerklich wächst der Einfluss19. Die Frankenkönige erobern das Thüringerreich20. Eine Klimakatastrophe und ihre Folgen für das Frankenreich21. Ein Volk auf Wanderschaft22. Abwehr an der Elbe23. Die Völkerwanderung der Slawen24. Der Fürst von Beckum.25. Der abenteuerliche Sachsen-Zug in die Fremde und wieder in die Heimat26. Die Friesen müssen neue Wohnsitze suchen27. Das Urteil von Köln28. In ein freies Land29. Franken und Slawen - Der schlechte Beginn30. Ein Massenmord im Mittelalter31. Herrschaftswechsel32. Ein neues Volk wächst zusammen33. Christliche Sendboten bei den Alemannen34. Der Ursprung des Kölner Karnevals35. Die Zeit der Frisia Magna36. In den "Landen um den Main"37. Der Aufstieg eines starken Mannes38. Bonifatius und seine Kollegen39. Aus der Jugend WidukindsNachwortLiteraturRegisterVölker, Stämme Herrschergeschlechter