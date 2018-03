Hörbares: Kelten, Bronzezeit, Ständegesellschaft, Ludwig der Bayer und Amazonen

Ein Podcast über die Kelten und was die Archäologie bisher über sie in Erfahrung bringen konnte. | Spieldauer 32 Minuten | SWR |

In diesem Podcast geht es um die bronzezeitliche Gesellschaft und jene archäologischen Funde, die uns davon interessante Einzelheiten berichten; sei es etwa die Himmelsscheibe von Nebra oder einen in Schifferstadt entdeckten goldenen "Hut". | Spieldauer 29 Minuten | SWR |

und- in diese drei Gruppen unterteilte sich vor allem die hoch- und spätmittelalterliche Gesellschaft. Auf welchem Weltbild diese alles fußte - und wie es bis heute nachwirkt - wird in dieser Audiosendung besprochen. | BR | Spieldauer 22 Minuten |

Die Frage, inwieweit sich Frauen bereits in vergangenen Epochen bei der kämpfenden Truppe betätigten, versucht man in diesem Podcast zu erörtern. Ob bzw. in welcher Form es das auch bei den Germanen gab, wurde hier ja schon einmal;) | Spieldauer 27 Minuten | SWR |Man darf vielleicht auch die Frage stellen, ob so ein Beitrag wirklich nur journalistisches Interesse an der Forschung widerspiegelt oder ob nicht vielleicht doch mehr bezweckt wird ;)