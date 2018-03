Krimskrams am Freitag: Der Lotharpsalter, ein böser Sachbuchautor und ein verspäteter Aprilscherz

FAZ ist man über einen Sachbuchautor des Verlags C.H. Beck empört, der unter anderem bei Wikipedia abgeschrieben haben soll - und zwar ohne auf die Quelle hinzuweisen. Hier geht es zu den auf größtmögliche Skandalisierung gebürsteten Artikeln: Link 1, Link 2 Bei derist man über einen Sachbuchautor des Verlags C.H. Beck empört, der unter anderem bei Wikipedia abgeschrieben haben soll - und zwar ohne auf die Quelle hinzuweisen. Hier geht es zu den auf größtmögliche Skandalisierung gebürsteten Artikeln:





Ich möchte in diesem Zusammenhang anmerken, dass auch ich bei meinen Blogbeiträgen zum Teil paraphrasiere bis der Arzt kommt. Das darf der geneigte Leser allerdings als Qualitätskriterium verstehen, da ich nicht Wikipedia oder irgendwelche Blogs als Quellen heranziehe, sondern nahezu ausschließlich die mir zur Verfügung stehenden Fach- und Sachbücher. Sollten neuformulierte Passagen einer Quelle in größerem Umfang in einen Beitrag eingeflossen sein, dann nenne ich zumeist den Buchtitel und den Autor.

Im Übrigen bediene ich mich nicht blind, sondern spiele manchmal sogar den "Lektor". Als Beispiel sei jener Beitrag genannt, in dem es um römische Schafzucht ging. Die der von mir erstellten Grafik zugrunde liegende Quelle enthielt einige Übersetzungsfehler und Ungereimtheiten, die ich mühevoll ausfiltern bzw. korrigieren musste. Aber genug des Eigenlobs, sonst wird es peinlich ;)

---





Mir unterlaufen natürlich auch Fehler. Abschließend möchte ich mich deshalb dafür entschuldigen, dass hier kürzlich ein Podcast verlinkt wurde, bei dem es sich um einen sehr geschickt gemachten Aprilscherz handelte. Ein Scherz, den ich persönlich gar nicht so komisch finde, denn wie man so einen Unfug dermaßen lange online stehen lassen kann, ist mir ein Rätsel. Zumindest hätte man am Ende des Beitrages einen entsprechenden Hinweis dranhängen können. Beim direkten Abruf über die Mediathek ist nämlich nicht ersichtlich, worum es sich hierbei eigentlich handelt.