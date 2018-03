Weibliche Kaufleute im Mittelalter: Ausnahme oder Regel?

Im antiken Rom war es gang und gäbe, dass eine Witwe das Unternehmen ihres verstorbenen Ehemannes weiterführte. Doch wie verhielt es sich im ach so "finsteren" europäischen Mittelalter? Stand den Frauen diese Möglichkeit hier auch offen? Darüber sprach ich kürzlich mit einer Bekannten, die sich eine entsprechende Living-History-Darstellung überlegt und noch zweifelt.





Nun, zumindest im hohen und späten Mittelalter gab es gar nicht einmal so wenige Frauen, die umfangreiche Handelsgeschäfte tätigten, sei es als Ehefrau, Witwe oder Tochter bzw. Erbin eines Kaufmanns. Aber auch Alleinstehende, die ihr Unternehmen vermutlich völlig neu gründeten, konnten von der Forschung mehrfach nachgewiesen werden. Beispielsweise sind uns aus dem Jahr 1474 die Klagen zweier Kauffrauen überliefert: Die der Weinhändlerin Celie van Orsoy und jene der Gewürzhändlerin Greta zom Barde. Interessant ist, dass letztere offenbar auf eigene Rechnung Geschäfte machte, obwohl sie mit einem Kaufmann - Johann van Lobbroich - verheiratet war. Nach allem was man über sie weiß, zählte sie zu den wichtigsten Pfefferimporteuren Kölns, handelte aber auch mit Baumwolle, Papier, Salpeter usw. Ebenfalls als umtriebige Kauffrau betätigte sich die alleinstehende Seidenmacherin Sewis van Berchim. Sie importierte Rohseide, Wein und andere Erzeugnisse. Sewis selbst war überdies als Meisterin in der Kölner Zunft der Seidenmacher hochangesehen. Das ist eine insofern interessante Kombination, weil es ansonsten häufig üblich gewesen zu sein scheint, dass den kaufmännischen Part bei der Seidenherstellung die Ehemänner übernahmen und sogar in besagter Zunft der Seidenmacherinnen in führenden Positionen anzutreffen waren.

Frauen waren im Mittelalter auch immer wieder an Handelsgesellschaften beteiligt. Selten aber doch scheinen sie sogar an deren Spitze aufgestiegen zu sein, wie eine zeitgenössische Klageschrift belegt: Gegen den Faktor einer Waidhandelsgesellschaft wurde im Jahr 1470 von deren Leiterin, einer gewissen Katherina Amlingyn, Klage wegen einer ausstehenden Abrechnung eingebracht.





Weiblichen Kaufleuten wird nachgesagt, dass sie im Unterschied zu Männern weniger mobil waren. Soll heißen, sie reisten beruflich weniger weit und oft durch die Lande. Das mag den Aufgaben der Kindererziehung und Haushaltsführung geschuldet gewesen sein.



Fazit: Weibliche Kauffrauen waren zwar in der Minderheit, stellten aber bestimmt keine Kuriosität dar.