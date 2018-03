Krimskrams am Freitag: Teures Eibenholz, ein Mittelalterfacebook und mehr

Ehrlich gesagt hätte ich mir nicht gedacht, dass Eibe dermaßen teuer ist. Seit ich mir einen wikingezeitlichen Langbogen zulegen möchte und mich nach entsprechenden Anbietern umsehe, weiß ich es jedoch besser. Eibe kostet im Schnitt um ein Drittel mehr als Hickory (das macht bei einem Bogen schon mal locker 200 Euro an Mehrkosten aus).

Letzteres Holz aus Nordamerika wird heutzutage gerne für Nachbauten von Langbögen benutzt, kommt für mich jedoch aufgrund mangelnder Authentizität nicht infrage. Wobei ich am Grübeln bin, ob nicht vieleicht auch die verwendete Eibe häufig aus Nordamerika stammt, wo sie - im Gegensatz zu Europa - relativ zahlreich vorzukommen scheint...

Wie auch immer, bei solch saftigen Preisen ist es fast eine Überlegung wert, ein paar Eiben im Garten als zusätzliche Altersvorsorge anzupflanzen ;)---, nennt Futurzone.at ein Forschungsprojekt, bei dem man mittelalterliche Beziehungsgeflechte visualisieren möchte:Und schon wieder ist alles nur in englischer Sparache, was normalerweise wurscht wäre, würde es sich nicht um ein Projekt handeln, das vom österreichischen Wissenschaftsministerium und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unterstützt wird.Es ist daher wohl an der Zeit, zum wiederholten Male auf folgendes hinzuweisen:---William Shatner macht noch einmal den Kirk - das liest man als Freund der (meisten) TOS-Kinofilme gerne!---Und zum Schluss noch einige neue Fehlersuchbilder aus dem südbadischen Geniewinkel:(Danke für den Hinweis)