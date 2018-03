Video: Adventon und die Pfalz Ingelheim

Klick mich In nachfolgender SWR-Dokumentation dreht sich alles um den am Rande des Odenwaldes gelegenen Mittelalterpark Adventon und seine zum Teil etwas schrullig wirkenden Bewohner ;)

Wobei man es erfreulicherweise unterlässt, einen auf angeblich hochseriöse Experimentalarchäologie zu machen und damit ungleich ehrlicher ist, als der "Initiator" eines ähnlichen Projektes. Trotzdem scheint man in Adventon baulich mehr zustande zu bringen, als in... eh schon wissen wo. Das könnte an den qualifizierteren Mitarbeitern liegen, die sich aus Mittelalter-Enthusiasten zusammensetzen, und nicht aus zwangsbeglückten Arbeitslosen...

---