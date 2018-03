Buch: Die Verschwörung des Catilina

Lucius Sergius Catilina - Senator , ehemaligerund Angehöriger einer alten Patrizierfamilie - versuchte in jenem Jahr, als Marcus Tullius Cicero und Gaius Antonius Hybrida Konsuln waren (63. v. Chr.), durch einen Staatsstreich die Macht in der Römischen Republik an sich zu reißen. Doch jemand verriet das Vorhaben, sodass es in einem Desaster endete. Einige der Verschwörer wurden im Mamertinischen Kerker hingerichtet, andere, darunter Catilina selbst, starben mit ihren Anhängern im Jahr darauf in der Schlacht von Pistoria.

(Besagte Hinrichtungen, welche nicht zuletzt auf Betreiben Ciceros hastig vollstreckt wurden, sollten diesem einige Jahre später noch großen politischen Ärger bereiten.)

Überliefert wurden uns die damaligen Ereignisse vor allem in zwei Quellen: Ciceros Reden gegen Catilina und Sallusts Verschwörung des Catilina. Um letzteres Werk - bzw. die bei Reclam erschienene Übersetzung - soll es hier nun gehen.

Gleich vorweg, richtig "happy" bin ich mit der Arbeit des Übersetzers - Karl Büchner - nicht. Einerseits wegen der zum Teil angestaubten Wortwahl, andererseits aufgrund diverser verschachtelter Endlossätze; siehe folgendes Beispiel:Herr Büchner mag sich 1972, als seine Übersetzung zum ersten Mal gedruckt wurde, für die Konstruktion solcher Ungetüme selbst auf die Schulter geklopft haben; im Jahr 2014 handelt es sich jedoch um eine Zumutung, die dringend einer Überarbeitung bedarf. Wie es besser geht, hat beispielsweise Marieluise Deissmann mit Caesarsgezeigt. Auch Marion Giebels Übersetzung dervon Velleius Paterculus ist großartig, da sie sich nicht sklavisch an der Wort- und Satzstellung des lateinischen Originals orientiert. Freilich, für einen Schüler/Studenten, der sich mithilfe eines solchen Textes Lateinkenntnisse aneignen soll, mag dieser eher lockere Herangehensweise fallweise nachteilig sein. All jene jedoch, die vor allem am historischen Inhalt interessiert sind, profitieren eindeutig von der besseren Leserlichkeit einer zeitgemäßen Übersetzung.Sallustsist unzweifelhaft eine der bedeutendsten Schriftzeugnisse der späten Römischen Republik und würde vier bis fünf Punkte verdienen. Die vorliegende Reclam-Ausgabe entspricht allerdings aus den dargelegten Gründen nicht meinen Erwartungen, so dass ich hier bestenfallsvergeben kann. |Übrigens, Herrn Büchners Übersetzung von Sallustsist ähnlich grässlich, daher erspare ich mir eine entsprechende Rezension lieber. Außerdem ist natürlich völlig klar, dass Reclam viel zu geizig sein wird, all diese veralteten Übersetzungen in absehbarer Zukunft zu überarbeiten. Mehr als ein neues Cover ist offensichtlich nicht drinnen.