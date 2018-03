Hörbares: Das Papsttum, Schmuddeliges und mehr

Das Papsttum entstand zwar bereits in der Antike, das Mittelalter drückte ihm aber letztendlich seinen prägenden Stempel auf, wie anhand einiger Beispiele in diesem Podcast erläutert wird. | Spieldauer 8 Minuten | DR |

Was ist aus historischer Sicht an der Nachfolge des Petrus durch den römischen Bischof bzw. Papst dran? Fußen diese Traditionen auf harten Fakten? In diesem Geschichtspodcast wird zu diesem Thema manch Theorie gesponnen... | Spieldauer 9 Minuten | DR |