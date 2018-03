Videos: Grässliche Film-Krieger und eine scheinbar obsolete Zeitrechnung

Vikings habe ich hier ja kürzlich schon einmal angesprochen. In folgendem Video hat sich nun ein Youtuber ebenfalls dieses Themas angenommen und zeigt anhand zweier typischer Beispiele die extreme Hirnlosigkeit (man kann es nicht anders ausdrücken) mit der Filmleute vor allem das Mittelalter in Szene setzen. Die peinliche Ausstattung der in den "Dark Ages" angesiedelten Seriehabe ich hier ja kürzlich schon einmal. In folgendem Video hat sich nun ein Youtuber ebenfalls dieses Themas angenommen und zeigt anhand zweier typischer Beispiele die extreme Hirnlosigkeit (man kann es nicht anders ausdrücken) mit der Filmleute vor allem das Mittelalter in Szene setzen.







UPDATE: Es gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil: Klick mich



: Es gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil:--- Im zweiten Video geht es um die Ablösung der englischen Kürzel A.D. und B.C., wie sie gelegentlich von besonders fortschrittliche Menschen angestrebt wird.



Die vorgeschlagene Lösung würde im Deutschen so natürlich nicht funktionieren. Allerdings gibt es auch hierzulande immer noch vereinzelt den Versuch, die vergleichbaren Abkürzungen v. Chr. und n. Chr. durch eine Variante ohne klar erkennbaren religiösen Bezug zu ersetzen. Nun, das Herumpfuschen an der christlichen Zeitrechnung hat bereits im Rahmen der Französischen Revolution nicht dauerhaft funktioniert. Auch das in der DDR so gerne verwendete v.u.Z. bzw. u.Z. hat den Arbeiter- und Bauernstaat de facto nicht überlebt. Ich finde diese Schreibweise heute daher lediglich in zwei meiner noch zu DDR-Zeiten entstandenen Bücher, bei denen die Verlage vermutlich zu geizig waren, in der Neuauflage die pseudo-fortschrittlichen Abkürzungen durch die nach wie vor üblichen zu ersetzen. Aber vielleicht handelt es sich hierbei auch um eine Frage des Urheberrechts - wer weiß.