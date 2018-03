Krimskrams am Freitag: Die SPQR-Reihe von John Maddox-Roberts wird verfilmt --- Living History auf höchstem Niveau

Um einen ehemaligen österreichischen Politiker zu zitieren: Bin schon wieder da!



Ich bin wieder gesund und melde mich zurück an der Blogger-Front. Vielen lieben Dank übrigens für die Genesungswünsche! Meinem PC geht es allerdings nach wie vor schlecht und auch die Teile für den Zusammenbau eines neuen Gerätes sind noch nicht vollständig eingetrudelt. Doch was will man machen. Bis es soweit ist, muss ich eben versuchen mit dem defekten Gerät zu bloggen.

SPQR-Romane werden verfilmt:





Angelsachsen- bzw. Wikinger-Reihe sollen nun anscheinend auch die mindestens ebenso beliebten Klick mich Neben Bernard Cornwells erfolgreichersollen nun anscheinend auch die mindestens ebenso beliebten SPQR-Kriminalromane von John Maddox-Roberts verfilmt werden (danke für den Hinweis):





Dass es ein paar Filmemacher aus Deutschland sind, die den ersten Teil der Geschichte rund um Decius Caecilius Metellus in Szene setzen wollen, wird bei manch Fan der Bücher ein gewisses Stirnrunzeln hervorrufen: Kann das etwas werden?

Nun, die Erfahrung lehrt, dass der Produktionsstandort kein herausgehobenes Kriterium für die Verfilmung eines historischen Romans ist, denn die Ausstattung des Endprodukts ist in jedem Fall inakkurat bzw. ahistorisch bis zum Abwinken. Hollywood-Bonus gibt es diesbezüglich keinen.

Als notorische Meckerziege muss ich jedoch darauf hinweisen, dass bei diesem Projekt bereits die Ankündigung wenig Gutes verheißt:

Rom, 70 v. Chr. Das kleine Fischerdorf ist zu einer maßlosen Weltmetropole geworden und die ersten Senatoren spielen mit Begeisterung das neue Spiel der Macht. Hier beginnt die Dienstzeit von Decius Metellus. Als schwarzes Schaf einer weit verzweigten, adligen Familie beginnt sein Dienst als unterster Beamter der römischen Bürokratie, als Inspektor von Rom.

"Fischerdorf"? Rom lag zwar am Tiber, und die Bewohner fingen daher sicher auch den einen oder anderen Fisch, aber wer die frühe Geschichte/Mythologie dieser Stadt kennt, der weiß, dass Ackerbau und Viehzucht im Zentrum der Erwerbstätigkeit standen. Der patrizische und plebejische Adel entwickelte sich nicht zufällig aus den größten Bauernfamilien bzw. Landbesitzern.

Der besondere Witz hierbei ist nun, dass ausgerechnet in den SPQR-Romanen dieser bäuerliche Ursprung Roms - sprich der Ackerbau - in diversen Rückblicken besonders gerne betont wird. Der Fischerei schenkt man dabei hingegen keine gesteigerte Aufmerksamkeit.



Und weiter: " Die ersten Senatoren spielen mit Begeisterung das neue Spiel der Macht"? Und was ist mit den mindestens drei Generationen an Senatoren davor, die mit ihren Intrigen die späte Römische Republik in in Brand steckten? Hat der Verfasser der Ankündigung vielleicht schon einmal etwas von den Gracchen gehört? Oder vom Krieg gegen Jug h urta schreiben, wie das Joghurt ;) ), als sich römische Senatoren kaufen ließen und ihre eigene Armee ans Messer lieferten? Wohl nicht, denn sonst wüsste man, dass das 1. Jh. v. Chr. den Höhepunkt senatorischer Machtspiele markierte, nicht deren Anfang. ? Rom lag zwar am Tiber, und die Bewohner fingen daher sicher auch den einen oder anderen Fisch, aber wer die frühe Geschichte/Mythologie dieser Stadt kennt, der weiß, dass Ackerbau und Viehzucht im Zentrum der Erwerbstätigkeit standen. Der patrizische und plebejische Adel entwickelte sich nicht zufällig aus den größten Bauernfamilien bzw. Landbesitzern.Der besondere Witz hierbei ist nun, dass ausgerechnet in den SPQR-Romanen dieser bäuerliche Ursprung Roms - sprich der Ackerbau - in diversen Rückblicken besonders gerne betont wird. Der Fischerei schenkt man dabei hingegen keine gesteigerte Aufmerksamkeit.Und weiter:? Und was ist mit den mindestens drei Generationen an Senatoren davor, die mit ihren Intrigen die späte Römische Republik in in Brand steckten? Hat der Verfasser der Ankündigung vielleicht schon einmal etwas von den Gracchen gehört? Oder vom Krieg gegen Jugurtha (ich will immerschreiben, wie das;)), als sich römische Senatoren kaufen ließen und ihre eigene Armee ans Messer lieferten? Wohl nicht, denn sonst wüsste man, dass das 1. Jh. v. Chr. den Höhepunkt senatorischer Machtspiele markierte, nicht deren Anfang.





"Inspektor von Rom" bezeichnet, muss vermutlich als Zugeständnis an den Durchschnittszuseher gewertet werden; die Bezeichnung tresvir capitales könnte ja manch "Couch-Potato" bereits überfordern und ihn zum Umschalten aufs Dschungelcamp oder ähnlich geistreiche Formate bewegen. Auch soll wohl ein allzu großer Lerneffekt - der die Romane auszeichnet - bei der Film-Fassung vermieden werden.



Die Bebilderung der Ankündigung (sie erinnert übrigens sehr an HBOs Rome) ist ebenfalls wenig verheißungsvoll, tragen hier doch sämtliche Senatoren eine Toga mit rotem (purpurnem) Streifen. Diese sogenannte toga praetexta war in der Regel nur jenen Senatoren vorbehalten, die eines der wenigen hohen Wahlämter inne hatten. Ausgerechnet in den SPQR-Romanen selbst wird dies zigmal hervorgehoben. Keineswegs gehörte die toga praetexta zum üblichen Standesabzeichen eines Senators. Der trug stattdessen auf seiner Tunika zwei breite purpurne Streifen (clavi), die jeweils von den Schultern bis zum unteren Ende des Kleidungsstückes verliefen. Dass man den Protagonisten alsbezeichnet, muss vermutlich als Zugeständnis an den Durchschnittszuseher gewertet werden; die Bezeichnungkönnte ja manch "Couch-Potato" bereits überfordern und ihn zum Umschalten aufs Dschungelcamp oder ähnlich geistreiche Formate bewegen. Auch soll wohl ein allzu großer Lerneffekt - der die Romane auszeichnet - bei der Film-Fassung vermieden werden.Dieder Ankündigung (sie erinnert übrigens sehr an HBOs) ist ebenfalls wenig verheißungsvoll, tragen hier doch sämtliche Senatoren eine Toga mit rotem (purpurnem) Streifen. Diese sogenanntewar in der Regel nur jenen Senatoren vorbehalten, die eines der wenigen hohen Wahlämter inne hatten. Ausgerechnet in den SPQR-Romanen selbst wird dies zigmal hervorgehoben. Keineswegs gehörte diezum üblichen Standesabzeichen eines Senators. Der trug stattdessen auf seiner Tunika zwei breite purpurne Streifen (), die jeweils von den Schultern bis zum unteren Ende des Kleidungsstückes verliefen.





Fazit: Das kann ja heiter werden :)

Wenn die Verantwortlichen für Kostüme und sonstige Requisiten ähnlich sorgfältig arbeiten wie die Marketing-Abteilung, dann erwarte ich mir hier nicht sehr viel. Die Summe vieler Details ist es nämlich, die den ganz besonderen Geist einer Zeit ausmacht. Wer hier willkürlich und leichtfertig Elemente austauscht oder weglässt, der "betrügt" den Seher und bringt ihn um eine einzigartige Erfahrung.

