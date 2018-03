Krimskrams am Freitag: Campus Galli --- Musik

Nun, es ist offenbar! Geurtens "Bubentraum" muss immer mehr und immer länger mit Steuergeldern finanziert werden. Das ursprüngliche Finanzierungskonzept der Stadt Meßkirch (März 2012) sprach von einer 3 - jährigen Anschubfinanzierung ab 2013. 120.000 Besucher wurden im 3. Betriebsjahr (also 2015) erwartet. Ein gutes Jahr später (Oktober 2013) sprach BM Zwick gegenüber dem Südkurier von dem unverändertem, politischen Willen des Gemeinderats, dass die Anschubfinanzierung nach 2 Jahren endet, also mit Ablauf 2015. Erstaunlicherweise erklärte er dabei auch, dass man nun von einer Besucherzahl von 61.000 bereits eine schwarze Null schreiben würde, die bisherigen Sachkostenkalkulation wäre zu hoch gewesen. Jetzt, wieder 1 Jahr später spricht man von einer Finanzierung bis 2018 (!) und wieder einer benötigten Besucherzahl von 100.000.Nun, diese ins Auge stechenden Ungereimtheiten haben zwischenzeitlich auch den Bund der Steuerzahler auf den Plan gerufen. Zu Recht, denn nach den neuen genannten - zum wiederholten Male geänderten Zahlen - muss man davon ausgehen, dass Campus Galli ein Dauersanierungsfall für die Meßkircher Bürger bleiben wird.Bezüglich der immer wieder versprochenen Wirklichkeitsnähe des Projekts sieht es auch nicht besser aus, ein jeder kann sich davon im Internet unter "hiltipold.de" überzeugen. Einem jeden, der heute noch meint, Meßkirch habe mit diesem Projekt ein wissenschaftlich fundiertes Alleinstellungsprojekt, sei dringend der Besuch dieser Internetseite empfohlen.Wie man daraus auch unschwer entnehmen kann, hat Meßkirch diesbezüglich schon einen gewissen Ruf, weit über seine Grenzen hinaus. Allerdings einen anderen, als gerne erhofft.

Übrigens: Dass es mit den Gewinnerwartungen von Campus Galli nicht weit her sein kann, sagt der Meßkircher Bürgermeister ja selber. Dies kann man auch nachlesen im Südkurier vom 11.12.2014.