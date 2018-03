Gastbeitrag von Hannes Napierala: Zum Selbstverständnis des Projekts Campus Galli

Für die ersten Jahre garantiert die Stadt Messkirch per Beschluss des Gemeinderats jährlich eine Höchstsumme an Zuschüssen, mit denen das Defizit der Betriebskosten ausgeglichen wird. Diese Zuschüsse werden von Jahr zu Jahr weniger. Nach aktueller Einschätzung wird Campus Galli 2017 oder 2018 ohne Betriebskosten-Defizit dastehen. Der Vorwurf der „Insolvenzverschleppung“ ist also völlig fehl am Platz da Defizite AB!gebaut werden, es ist eine klassische Startfinanzierung! Mehr Arbeitsplätze bedeutet auch, dass in Zukunft Steuergelder gespart werden, die ansonsten quasi unproduktiv für die Finanzierung von Arbeitslosen ausgegeben werden würden. Im Gegenteil, unsere Mitarbeiter zahlen Steuern und beteiligen sich somit am Solidaritätsprinzip unseres Sozialstaates.