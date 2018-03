Eine chaotische Gerichtsszene aus dem Antiken Rom

Diverse uns überlieferte Briefe, die der berühmte Redneran seinen jüngeren Bruderschrieb, geben einen interessanten Einblick in den Herbst der Römischen Republik. Wenige Jahre später wurde sie von Caesar zu Grabe getragen.

Ein besonders lebendiges Beispiel für die damaligen Zustände findet sich in einem Schreiben, das auf den 15. Februar 56. v. Chr. datiert. Cicero schildert darin eine Gerichtsverhandlung gegen. Dessen und Ciceros Feind, Publius Clodius Pulcher versuchte seinem politischen Rivalen an den Karren zu fahren, indem er ihn wegen Gewaltanwendung verklagte. Vermutlich sollte so die Kandidatur Milos für das höchste Amt im Staat - das des Konsuls - hintertrieben werden.