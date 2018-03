Krimskrams: Neues von der Geschichtsdoku (mit mir?) -- Rätselhafte Buchpreise bei Amazon

Neues von der Geschichtsdoku (mit mir?)





Seit meinem erstenzu diesem Thema habe ich weitere Detailinformationen von jener Produktionsfirma erhalten, die mich gerne als Darsteller und als Berater für eine Geschichtsdokumentation engagieren möchte. Nicht alles davon darf ich öffentlich ausplaudern, einiges aber doch.

Die (nach dem Schnitt) insgesamt rund 14 Minuten umfassenden Spielszenen (ursprünglich war von 10 Minuten die Rede) werden wohl im September/Oktober diesen Jahres und im Februar kommenden Jahres gedreht. Drehorte sind die schönein der Steiermark, die Donauauen in Niederösterreich und ein bisher noch nicht ausgewähltes Freilichtmuseum mit frühmittelalterlichen Bauten. Insgesamt sollen 7 Personen in den Spielszenen als Darsteller mitwirken (z.T. in wechselnder Verkleidung bzw. wechselnden Rollen). Drei davon würden Living-History-Leute sein, außerdem zwei Profi-Schauspieler und zwei Kinder als zusätzliche Komparsen.

Es soll dabei um die Lex Baiuvariorum und einen freien Mann gehen, der unrechtmäßig versklavt wurde und jetzt auf der Flucht durch die mit Wölfen, Luchsen usw. besiedelten Urwälder der damaligen Zeit ist. Es handelt sich hier also nicht nur um eine Geschichtsdoku, sondern auch um einen Naturfilm. Die Handlung ist im frühen 10. Jahrhundert angesiedelt.





Ob ich mich an der Produktion beteiligen werde, hängt vor allem davon ab, wie weit das schlussendlich als Drehort gewählte Freilichtmuseum von mir entfernt liegt und ob ich mehrmals dorthin anreisen müsste. Für den Fall, dass ich ablehnen sollte, habe ich den Dokumachern schon versprochen, dass ich mich hier nach einem geeigneten Ersatzmann umhören werde, der ca. zwischen 30 und 45 Jahre alt sein muss und außerdem mindestens so gut wie ich aussehen sollte - was freilich schwierig ist 😁





Übrigens, mehrere Personen, die bereits als Darsteller an TV-Dokumentationen mitwirkten, haben sich zwischenzeitlich gemeldet und ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Der Tenor lautet, dass es für sie auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis war.