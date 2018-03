Video: Ausführliches Interview mit Erich von Däniken :-)

Dieses aktuelle Video passt zufälligerweise ausgezeichnet zu meinem kürzlich veröffentlichten Beitrag hinsichtlichOb ein bisserl spinnert oder nicht, ich finde den Däniken im besten Sinn des Wortes unterhaltsam. Nicht nur wegen seiner schrägen Ancient-Alien-These bzw. kreativen Quelleninterpretation, sondern auch aufgrund seiner interessanten Biographie. So wurde ihm beispielsweise bei einer Gerichtsverhandlung in den 1960ern von einem psychiatrischen Gutachter vorgehalten, er habe als Pubertierender eine "Onaniekatastrophe" erlebt 😆Kritiker werfen Erich von Däniken gerne vor, er bereichere sich in böser Absicht auf Kosten der Naiven. Das halte ich für eine unbewiesene Unterstellung. Nichts deutet nämlich darauf hin, dass Däniken nicht auch selbst an seine These von den außerirdischen Besuchern in grauer Vorzeit glaubt. Demzufolge ist ihm höchstens vorzuwerfen, sich allzu leichtfertig auf den falschen Dampfer begeben zu haben. Wobei man aber auch das ehrlicherweise nicht mit Bestimmtheit sagen kann. Denn vielleicht hat er ja irgendwie doch recht, und wir wissen es nur noch nicht 😉