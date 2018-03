Krimskrams am Donnerstag: Heribert Illig rezensiert -- Campus Galli

Das "mittelalterliche" Bauprojekt Campus Galli startete am 3. April bei sonnigem Wetter in die neue Saison:Mit den rund 250 Besuchern am Eröffnungstag zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Was allerdings ein wenig verwunderlich ist, denn im Vorjahr waren es wohl deutlich mehr:Dass bei der diesjährigen Eröffnung nicht gerade der Bär gesteppt hat, spiegelt sich auch in folgender Bildergalerie wieder:Wieso der Schmied seinenicht vor den Besuchern anständig tarnt, bleibt vermutlich sein ganz persönliches Geheimnis ^^Wer online etwas über die handwerklichen Details des Bauvorhabens in Meßkirch erfahren möchte, ist vor allem auf Zufallsfunde bzw. private Blogs wieangewiesen. Die neue Homepage des Campus Galli bietet hingegen bisher kaum Detailinformationen. So wurde etwa daszuletzt im Februar aktualisiert...Einen Tag nach Veröffentlichung dieses Beitrag hat sich doch noch etwas in dem Blog getan. Siehe den unten stehenden Kommentar dazu.