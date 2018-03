Die Varusschlacht: Teile und verliere?

Quintili Vare, legiones redde! - Quinctilius Varus, gib die Legionen zurück!





Laut Sueton soll der verzweifelte Kaiser Augustus diesen Satz ausgerufen haben, nachdem er von der totalen Vernichtung eines großen römischen Heeres in den Tiefen Germaniens erfuhr. Tacitus benennt als Ort des Geschehens den Teutoburger Wald bzw. "teutoburgiensis saltus" (saltus = gebirgiger Wald).

Praktisch keine TV-Dokumentation, die sich thematisch mit der Varusschlacht auseinandersetzt, verzichtet auf dieses Zitat. Ebenso wenig wird darauf vergessen, die Armee des unglückseligen Feldherren Publius Quinctilius Varus als elendig langen "Wurm" darzustellen, der sich über einen schmalen Waldweg schlängelt. Die Soldaten (Reenactors) marschieren bzw. stolpern dabei für gewöhnlich im Gänsemarsch oder zu zweit nebeneinander.Ein solches Szenario ist jedoch überaus fragwürdig, denn: Das aus 3 Legionen, 6 Hilfskohorten, 3 Alen (=Reiterregimenter) und einem umfangreichen Tross (Fuhrwerke, Tragtiere, Sklaven, Frauen, Kinder,...) bestehende Heer, hätte sich bei dieser Marschordnung über eine Länge von 30 Kilometern oder mehr verteilt (hier ein detailliertes).Konkret bedeutet das: Während die Vorhut am Ende des ersten Tages bereits mit dem Anlegen des Nachtlagers begonnen hätte, wäre die Nachhut vermutlich noch nicht einmal dazu gekommen, das Sommerlager an der Weser zu verlassen! Zwar schreibt bzw. "orakelt" Cassius Dio im 3. Jahrhundert, das römische Germanien-Heer habe 9. n. Chr. nicht seine Sollstärke besessen; doch kann man davon ausgehen, dass die verbliebene Marschsäule auf einem engen, nicht befestigten Waldweg immer noch extrem lang ausgefallen wäre.Realistischer erscheint da schon die Annahme, dass sich die Armee des Varus - sofern es das Gelände zuließ - vorübergehend aufteilte und in lockerer Formation parallel marschierte. Aufgrund dieser Zersplitterung wäre es den feindlichen Germanen des Cheruskers Arminius allerdings möglich gewesen, jeden Heeresteil einzeln niederzumachen, sobald er sich allzu weit von der Hauptstreitmacht entfernte.Dass es eventuell tatsächlich so gewesen sein könnte, zeigt ein anderes Beispiel aus der römischen Geschichte, welches manch interessante Ähnlichkeit aufweist:Man schrieb das Jahr 218 v. Chr. und der Karthager Hannibal schickte sich gerade an die Alpen zu überqueren. In dieser für Rom an sich schon brenzligen Situation erhoben sich in Norditalien die gallischen Boier/Bojer. Grund hierfür war möglicherweise die Besiedlung ihres Stammesgebietes mit römischen Kolonisten. Womit bereits die erste Parallele zu den Vorgängen in Germanien zur Zeit des Varus genannt wäre. Denn auch dort gründeten die Römer, inmitten der autochthonen Bevölkerung, Städte; man denke etwa nur an die entsprechenden Funde bei Waldgirmes.