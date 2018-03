Der Hammer Donars (Thors) - Teil 2

Vor geraumer Zeit beschäftigte ich mich in einem Kurzbeitrag mit dem Hammer des germanischen Gottesbzw.. Archäologische Grabungen belegen, dass dieses Symbol vor allem bei den Wikingern außerordentlich oft in Form von Schmuck Verwendung fand. Im ostskandinavischen Raum waren solche Anhänger häufig aus Eisen gefertigt und an einem ebenfalls eisernen Halsring befestigt. Im 10. Jahrhundert nahmen dann die in Silber gegossene Varianten stark zu, wobei die Hammer-Amulette bereits zur ersten Jahrtausendwende von kleinen Kreuzen verdrängt wurden. Grund hierfür sind die christlichen Missionsbemühungen der ottonischen Herrscher.