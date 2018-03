Der Lehrvertrag eines antiken Webers

Im trockenen Klima Ägyptens haben sich viele schriftliche Zeugnisse in Form uralter Papyri erhalten; darunter auch etliche Lehrverträge einfacher Handwerker, die einen guten Einblick in die antike Arbeitswelt geben. Faszinierend finde ich dabei, wie erstaunlich pingelig die Modalitäten der Ausbildung bereits damals festgelegt wurden - siehe nachfolgendes Beispiel eines Weber-Lehrlings aus dem Jahr 117 n. Chr. Als Vertragspartner fungierten hier auf der einen Seite die Mutter bzw. das Familienoberhaupt () in Person ihres Bruders und auf der anderen Seite der Weber. Aufgrund einiger Beschädigungen enthält der Text kleinere Lücken, die jedoch nicht grob sinnentstellend sind.

K. Dross-Küpe | Die Macht der Toga | Verlag Schnell + Steiner | 2013 | Meine Rezension | Infos bei Amazon

In den erhaltenen Lehrverträgen von Webern werden männliche und weibliche Lehrlinge genannt. Auch bei den Ausbildern sind beide Geschlechter vertreten, wobei hier allerdings die Männer stark überwiegen. Die Lehrlinge konnten Freie, aber auch Sklaven sein. Letzere sollten eventuell eines Tages direkt im privaten Haushalt ihres Besitzer eingesetzt werden, um dort für eine Eigenversorgung mit Textilien zu sorgen.Interessant ist, dass Weber ihren eigenen Nachwuchs offenbar nicht immer im Familienbetrieb ausbildeten, sondern ihn zu anderen Handwerkern schickten. Möglicherweise um dort besondere Techniken und Fertigkeiten zu erlernen.Die Dauer der Ausbildung variierte sehr stark - nämlich zwischen einem und 5 Jahren. In einigen der erhaltenen Lehrverträge wurden außerdem bis zu 36 Urlaubstage pro Jahr festgelegt. Das hört sich nach viel an, allerdings muss man bedenken, dass es in der Antike noch keine arbeitsfreien Wochenenden gab!Teilweise mussten Lehrlinge anfangs eine gewisse Zeit lang ohne Bezahlung arbeiten, später konnte der Lohn jedoch nach und nach angehoben werden.